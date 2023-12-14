Байден заявил о непоколебимой поддержке Украины: "Я с гордостью принимал Зеленского в Белом доме"
Киев • УНН
Президент Байден подтвердил Зеленскому непоколебимую поддержку Украины со стороны США и призвал Конгресс принять дополнительное финансирование для Киева.
Президент США Джо Байден заверил украинского лидера Владимира Зеленского в непоколебимой поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов и призвал конгресс принять дополнительное финансирование для Киева, сообщает УНН.
Я с гордостью принимал президента Зеленского в Белом доме, где подтвердил, что поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов непоколебима
Президент США подчеркнул, что конгресс должен принять дополнительное финансирование для Украины.
"Речь идет о свободе для Украины - и о свободе во всем мире", - отметил Байден.
Дополнение
Члены Сената США поддержали законопроект, предусматривающий выделение рекордных 886 млрд долларов на оборону, что на 3% больше, чем в прошлом году
Посол Украины в США Оксана Маркарова заявляла, что сенат США после заблокирования законопроекта о чрезвычайной помощи Украине повторно внесет его на голосование.
Байден заявил о непоколебимой поддержке Украины: "Я с гордостью принимал Зеленского в Белом доме"
Президент Байден подтвердил Зеленскому непоколебимую поддержку Украины со стороны США и призвал Конгресс принять дополнительное финансирование для Киева.
Финляндия вновь открыла два пункта пропуска на границе с Россией
Финляндия вновь открыла два пункта пропуска на границе с Россией: в Ниирала выстроились очереди из более 50 автомобилей, а в Ваалимаа движение было спокойным. О искателях убежища не сообщалось, поскольку пересекали границу преимущественно лица с двойным гражданством или местные жители.
"ЕС", "Самопомощь" и "Голос" помогают Садовому забрать у громады землю в центре Львова
Вопреки требованиям местных жителей и игнорируя потребности военных.
Украина получила около 900 млн долл. от МВФ
Украина получила около $900 млн от МВФ, предназначенных на приоритетные бюджетные расходы, после одобрения второго пересмотра программы.
ВСУ продолжают удерживать позиции на левобережье Херсонщины - Гуменюк
Украинские войска успешно защищают свои позиции на левом берегу Херсонской области, отражая атаки россиян и нанося им потери, в частности уничтожая бронетехнику противника.
На Черниговщине усиливают оборону на границе, устанавливают бетонные "зубы дракона"
Украинские военные укрепляют северные линии обороны бетонными "зубами дракона"; генерал-лейтенант Сергей Наев заявляет, что во всей Северной операционной зоне ситуация стабильна, но Силы обороны подготовлены к потенциальным угрозам.
В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист
Адвокат считает, что в случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами.
Tesla отзывает более 2 миллионов своих автомобилей из-за серьезных проблем с автопилотом
Tesla отзывает более 2 миллионов автомобилей из-за проблем с системой автопилота, которые могут повысить риски аварий, что требует обновления программного обеспечения в нескольких моделях.
Страны НАТО увеличили военный бюджет 2024 года на 12 процентов
Страны НАТО увеличили объемы гражданских и военных бюджетов на 2024 год, чтобы более эффективно преодолевать вызовы в сфере безопасности.
ЕС перед саммитом с ожидаемыми решениями по Украине разблокировал 10 млрд евро для Венгрии
Европейская комиссия разблокировала более 10 миллиардов евро из фондов ЕС для Венгрии.