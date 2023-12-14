Байден заявил о непоколебимой поддержке Украины: "Я с гордостью принимал Зеленского в Белом доме"

Президент США Джо Байден заверил украинского лидера Владимира Зеленского в непоколебимой поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов и призвал конгресс принять дополнительное финансирование для Киева, сообщает УНН.

Я с гордостью принимал президента Зеленского в Белом доме, где подтвердил, что поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов непоколебима - написал Байден в соцсети X.

Президент США подчеркнул, что конгресс должен принять дополнительное финансирование для Украины.

"Речь идет о свободе для Украины - и о свободе во всем мире", - отметил Байден.

Дополнение

Члены Сената США поддержали законопроект, предусматривающий выделение рекордных 886 млрд долларов на оборону, что на 3% больше, чем в прошлом году

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявляла, что сенат США после заблокирования законопроекта о чрезвычайной помощи Украине повторно внесет его на голосование.