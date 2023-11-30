Байден призывает Израиль не возобновлять бои в Секторе Газа – Axios

В минувшее воскресенье президент Байден сказал премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху, что он обеспокоен возможной военной операцией Израиля на юге Газы после завершения текущей паузы в боевых действиях. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на официальных лиц в США, передает УНН.

Детали

Отмечается, что администрация Байдена чрезвычайно обеспокоена тем, что израильская операция на юге Сектора Газа, где сосредоточено 2 миллиона палестинцев, приведет к значительно большим жертвам среди гражданского населения по словам официальных лиц, население и углубление гуманитарного кризиса в анклаве.

По данным Министерства здравоохранения в Газе, управляемой ХАМАСом, с начала войны в Газе было убито не менее 14 800 палестинцев, в том числе 6 000 детей.

Официальные лица США заявили, что телефонный разговор Байдена с Нетаньяху в воскресенье была сосредоточена именно на его беспокойстве по поводу израильской операции в южной части сектора Газа.

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Байден сказал Нетаньяху, что то, как Израиль действовал на севере Газы, который включал широкий штурм и три бронетанковые и пехотные дивизии, не может повториться в южной части анклава из-за миллионов палестинцев, которые там сейчас находятся.

Нетаньяху сказал Байдену, что операция на юге страны необходима для достижения цели Израиля по уничтожению ХАМАС, и израильский общественность сейчас не согласится на прекращение военной операции.

Дополнение

Во время разговора Байден сказал, что он хочет, чтобы США и Израиль провели дополнительные дискуссии по оперативным планам израильской армии к югу газы перед любой такой операцией. Один из американских чиновников сказал, что Нетаньяху согласился.

Представители США и Израиля заявили, что в последние дни состоялись два подобных разговора между министром обороны Ллойдом Остином и его израильским коллегой Иоавом Галлантом.

В начале войны Израиль приказал более 1 миллиона палестинцев эвакуироваться из северной части Газы и двинуться на юг, прежде чем началось его наземное вторжение.