АЗС продолжают снижать цены сжиженного газа - мониторинг цен горючего

КИЕВ. 31 мая. УНН. По данным мониторинга цен на топливо на украинских АЗК, по состоянию на 31 мая, средняя стоимость бензина марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 26,91 грн за литр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные мониторинга компании WOG.