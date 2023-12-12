Азербайджан предоставит Украине энергетическую помощь на более 7,6 млн долларов
Киев • УНН
Азербайджан предоставляет Украине энергетическую помощь на сумму более 7,6 млн долларов, включая 20 грузовиков с электрическими кабелями и трансформаторные станции, которые помогут восстановить энергосистему.
Азербайджан направит в Украину помощь на сумму более 7,6 миллиона долларов для энергетической помощи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.
"Азербайджанской Республики в Украину выехал очередной груз энергетической помощи от партнеров - 20 грузовиков, которые везут более 550 метров электрических кабелей и 6 комплектов трансформаторных пунктов. Это уже третья партия помощи, которую получит Украина от азербайджанских партнеров для восстановления энергосистемы. Общая сумма энергетической помощи составит более 7,6 миллиона долларов", - говорится в сообщении.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что быстрое и качественное восстановление энергетического оборудования во время войны - вызов для украинских энергетиков.
"Но благодаря нашим партнерам мы можем оперативно восстанавливать поврежденные объекты, тем самым укрепляя нашу энергетическую безопасность", - сказал Галущенко, поблагодарив весь народ Азербайджана за эту помощь.
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Сообщается, что первая партия помощи в 10 грузов, которая содержала силовые трансформаторы и электростанции резервного питания, уже распределена между энергетическими компаниями в регионах, которые больше всего страдают от российских вражеских атак. В частности помощь поступила к операторам системы распределения электроэнергии Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской, Черниговской, Запорожской, Николаевской областей. Кроме этого, оборудование получили компании Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Львовской областей.
"Также оборудование от Азербайджана направлено для нужд оператора системы передачи и добывающего сектора. Вторая партия в 37 грузов будет распределена в ближайшее время",- отмечается в сообщении.
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В рамках очередной партии помощи ожидаются силовые, масляные трансформаторы, электротрансформаторные, комплектные подстанции, шкафы высокого напряжения, провода, кабели и другие комплектующие для работы компаний топливно-энергетического комплекса. Всего соглашением предусмотрено четыре этапа отправки грузов, которые должны поступить в Украину до конца января 2024 года.
Азербайджан предоставит Украине энергетическую помощь на более 7,6 млн долларов
Азербайджан предоставляет Украине энергетическую помощь на сумму более 7,6 млн долларов, включая 20 грузовиков с электрическими кабелями и трансформаторные станции, которые помогут восстановить энергосистему.
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