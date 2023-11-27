Автобус Стамбул-Одесса застрял с людьми в снежной ловушке, потому что проигнорировал запрет движения

Вторые сутки спасатели Одесской области пытаются вытащить людей из снежных ловушек. Впрочем, в большинстве случаев причиной чрезвычайной ситуации на дорогах является умышленное игнорирование инструкций со стороны водителей, передает УНН.

Один из таких случаев, печально известный автобус рейсом Стамбул - Одесса перевозчика "Like Bus", которой вчера ехал с людьми и детьми застрял на измаильской трассе.

Несмотря на запрет движения по трассе, водитель решил поехать в объезд вместо остановки в населенном пункте или АЗС, в результате чего застрял с людьми и детьми посреди дороги. К счастью, никто не пострадал пока техника не один час пыталась добраться до них

- говорит пресс-секретарь Одесской ОГА Юлия Колтак.

И таких водителей, которые выехали на трассы Одесской области после предупреждения о непогоде - десятки, а может и сотни. По данным ГСЧС, по меньшей мере 18 автобусов освобождены из сугробов за эти сутки.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер опубликовал вчера видео, где водитель мопеда пытается укротить стихию и несмотря на метель проехать по дороге.

По его словам, людей из сугробов надеются освободить до конца дня.

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