Автобус Стамбул-Одесса застрял с людьми в снежной ловушке, потому что проигнорировал запрет движения
Киев • УНН
Автобус Стамбул-Одесса с пассажирами, среди которых были дети, застрял в снегу, проигнорировав запрет движения; спасатели работают над освобождением тех, кто попал в снежные заносы в Одесской области.
Вторые сутки спасатели Одесской области пытаются вытащить людей из снежных ловушек. Впрочем, в большинстве случаев причиной чрезвычайной ситуации на дорогах является умышленное игнорирование инструкций со стороны водителей, передает УНН.
Один из таких случаев, печально известный автобус рейсом Стамбул - Одесса перевозчика "Like Bus", которой вчера ехал с людьми и детьми застрял на измаильской трассе.
Несмотря на запрет движения по трассе, водитель решил поехать в объезд вместо остановки в населенном пункте или АЗС, в результате чего застрял с людьми и детьми посреди дороги. К счастью, никто не пострадал пока техника не один час пыталась добраться до них
И таких водителей, которые выехали на трассы Одесской области после предупреждения о непогоде - десятки, а может и сотни. По данным ГСЧС, по меньшей мере 18 автобусов освобождены из сугробов за эти сутки.
Глава Одесской ОГА Олег Кипер опубликовал вчера видео, где водитель мопеда пытается укротить стихию и несмотря на метель проехать по дороге.
По его словам, людей из сугробов надеются освободить до конца дня.
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Автобус Стамбул-Одесса застрял с людьми в снежной ловушке, потому что проигнорировал запрет движения
Автобус Стамбул-Одесса с пассажирами, среди которых были дети, застрял в снегу, проигнорировав запрет движения; спасатели работают над освобождением тех, кто попал в снежные заносы в Одесской области.
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