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Автобус Стамбул-Одесса застрял с людьми в снежной ловушке, потому что проигнорировал запрет движения

Киев  •  УНН

27 ноябрь 2023, 14:11  •  4586 просмотра

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Автобус Стамбул-Одесса с пассажирами, среди которых были дети, застрял в снегу, проигнорировав запрет движения; спасатели работают над освобождением тех, кто попал в снежные заносы в Одесской области.

Вторые сутки спасатели Одесской области пытаются вытащить людей из снежных ловушек. Впрочем, в большинстве случаев причиной чрезвычайной ситуации на дорогах является умышленное игнорирование инструкций со стороны водителей, передает УНН.

Один из таких случаев, печально известный автобус рейсом Стамбул - Одесса перевозчика "Like Bus", которой вчера ехал с людьми и детьми застрял на измаильской трассе.

Несмотря на запрет движения по трассе, водитель решил поехать в объезд вместо остановки в населенном пункте или АЗС, в результате чего застрял с людьми и детьми посреди дороги. К счастью, никто не пострадал пока техника не один час пыталась добраться до них 

- говорит пресс-секретарь Одесской ОГА Юлия Колтак.

И таких водителей, которые выехали на трассы Одесской области после предупреждения о непогоде - десятки, а может и сотни. По данным ГСЧС, по меньшей мере 18 автобусов освобождены из сугробов за эти сутки.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер опубликовал вчера видео, где водитель мопеда пытается укротить стихию и несмотря на метель проехать по дороге.

По его словам, людей из сугробов надеются освободить до конца дня.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
Автобус Стамбул-Одеса застряг з людьми в сніговій пастці, бо проігнорував заборону руху
Istanbul-Odesa bus stuck with people in snow trap because it ignored traffic ban
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Автобус Стамбул-Одесса застрял с людьми в снежной ловушке, потому что проигнорировал запрет движения

Автобус Стамбул-Одесса с пассажирами, среди которых были дети, застрял в снегу, проигнорировав запрет движения; спасатели работают над освобождением тех, кто попал в снежные заносы в Одесской области.

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