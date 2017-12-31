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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 36242 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Австралия встретила 2018-й год грандиозным шоу фейерверков

Киев • УНН

 • 17150 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Австралия встретила Новый 2018-й год грандиозным шоу фейерверков, передает УНН.

Австралия встретила 2018-й год грандиозным шоу фейерверков

Традиционно фейерверки запустили вблизи Сиднейского оперного театра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новая Зеландия первой встретила Новый год

Напомним, первыми Новый 2018 год в мире встретили жители острова Киритимати, которые входят в состав островов Рождества (Республика Кирибати), а также жители города Нукуалофа (столица Королевства Тонга).

Кроме того, в 14:00 по киевскому времени в Петропавловске-Камчатском жители российского города встретили Новый год.

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