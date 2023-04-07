Авиация ВСУ нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Авиация ВСУ за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
Кроме того, наши защитники уничтожили 3 БпЛА различных типов (“Орлан-10”, “Supercam” и “Ланцет-3”), а также 3 корректируемых авиационных бомбы.
Подразделения ракетных войск и артиллерии, в то же время, поразили 2 района сосредоточения живой силы противника, 2 склада горюче-смазочных материалов и вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.
Дополнение
Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — за минувшие сутки отражено более 40 атак врага.