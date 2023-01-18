Авиация ВСУ нанесла 12 ударов по районам сосредоточения врага - Генштаб

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"Слава Украине! Начались триста двадцать девятые сутки российского широкомасштабного вторжения. 6 ракетных, 3 из которых по гражданским объектам городов Купянск и Краматорск, а также 14 авиационных ударов нанес противник в течение минувших суток. Также совершил 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения авиационных и ракетных ударов российской федерацией по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины", - говорится в сообщении.

Детали

Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступления на Бахмутском направлении. Ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении.

Так, подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Водяное, Невельское, Марьинка и Победа в Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной. В приграничных с Украиной районах наступательных группировок противника не обнаружено. Республика беларусь продолжает поддерживать российскую вооруженную агрессию, на ее аэродромах и в воздушном пространстве продолжаются совместные учения авиационного компонента региональной группировки вооруженных сил россии и беларуси.

В то же время, Силы обороны Украины принимают меры по недопущению провокационных действий или диверсий со стороны противника, усиливается противовоздушная оборона.

За прошедшие сутки противник продолжал осуществлять артиллерийские и минометные обстрелы вдоль всей линии соприкосновения.

Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Николаевка Черниговской области; Ровно, Атинское, Искрисковщина и Новодмитровка Сумской области и Ветеринарное, Красное, Лукьянцы, Нескучное, Старица, Огурцево, Гатище, Волчанск, Рыбалкино, Белый Колодец, Нестерно, Землянки, Новомлинск, Бологовка, Камянка и Двуречная на Харьковщине.

На Купянском направлении огневому воздействию подверглись районы Кисловки, Берестового, Котляровки, Вишневого, Ивановки Харьковской области, а также Новоселовского, Стельмаховки и Андреевки на Луганщине.

На Лиманском направлении враг обстрелял из всех имеющихся наземных огневых средств районы населенных пунктов Макеевка, Площанка, Невское, Червонопоповка, Кременная, Диброва Луганской области и Терны и Ямполовка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневому поражению вражеской артиллерии подверглись Верхнекамянское, Спорное, Выемка, Белогоровка, Веселое, Соледар, Красная Гора, Парасковиевка, Бахмут, Клищеевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка на Донетчине.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из артиллерии и минометов по Угледару, Никольским Дачам и Пречистовке Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 10 населенных пунктов, в частности, Временка и Новополь на Донетчине и Темировка, Щербаки, Степное, Каменское и Плавни на Запорожье.

На Херсонском направлении оккупанты продолжают террор мирного населения. Минометным и артиллерийским обстрелам, в частности, подверглись Антоновка и Херсон, пострадали гражданские люди.

Из-за незначительного количества коллаборантов, захватчики вынуждены завозить чиновников из российской федерации для выполнения управленческих функций оккупационного режима на временно захваченных территориях. К тому же, наблюдается нехватка работников в различных отраслях, так как местные жители не желают сотрудничать с оккупантами. Поэтому россияне пытаются завезти рабочих из той же россии и временно оккупированного Крыма.

Наша авиация в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения врага, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, в районе Соледара, зенитчики уничтожили вражеский самолет Су-25 оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 2 пункта управления, а также 5 районов сосредоточения захватчиков, склад боеприпасов, станцию РЭБ и радио-локационную станцию.