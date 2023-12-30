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Авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

Киев  •  УНН

30 декабрь 2023, 18:22  •  24198 просмотра

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Украинские войска нанесли 11 авиаударов по российским позициям, уничтожив три зенитные установки и другие военные объекты.

Украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, в частности, было уничтожено три вражеских зенитных ракетных комплекса. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

Детали 

В течение суток наша авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника

- говорится в сообщении Генштаба.

Как отмечается, подразделения ракетных войск поразили 3 зенитных ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств и 3 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Дополнение

В течение суток произошло 49 боевых столкновений. В общем враг нанес 3 ракетных и 36 авиационных ударов, совершил 31 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Авіація ЗСУ завдала 11 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Ukrainian Armed Forces' aviation carried out 11 strikes on Russian concentration areas - General Staff
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