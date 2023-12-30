Авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб
Киев • УНН
Украинские войска нанесли 11 авиаударов по российским позициям, уничтожив три зенитные установки и другие военные объекты.
Украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, в частности, было уничтожено три вражеских зенитных ракетных комплекса. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.
Детали
В течение суток наша авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника
Как отмечается, подразделения ракетных войск поразили 3 зенитных ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств и 3 станции радиоэлектронной борьбы противника.
Дополнение
В течение суток произошло 49 боевых столкновений. В общем враг нанес 3 ракетных и 36 авиационных ударов, совершил 31 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб
Украинские войска нанесли 11 авиаударов по российским позициям, уничтожив три зенитные установки и другие военные объекты.
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