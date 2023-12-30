Авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

Украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, в частности, было уничтожено три вражеских зенитных ракетных комплекса. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

Детали

В течение суток наша авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника - говорится в сообщении Генштаба.

Как отмечается, подразделения ракетных войск поразили 3 зенитных ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств и 3 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Дополнение

В течение суток произошло 49 боевых столкновений. В общем враг нанес 3 ракетных и 36 авиационных ударов, совершил 31 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.