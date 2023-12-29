Атака рф на Киевщину: обломки ракет повредили 11 жилых домов и ЛЭП

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага
  •  131082 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага

Эксклюзив
У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист
  •  179976 просмотра

У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист

Эксклюзив
Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса
27 декабря  •  199451 просмотра

Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса

Эксклюзив
Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка
27 декабря  •  218457 просмотра

Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка

Эксклюзив
В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов
27 декабря  •  195193 просмотра

В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов

Эксклюзив
Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп
27 декабря  •  199139 просмотра

Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп

Эксклюзив
Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие
27 декабря  •  186311 просмотра

Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
26 декабря  •  189129 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

Эксклюзив
Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
26 декабря  •  195821 просмотра

Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

Эксклюзив
Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
26 декабря  •  178918 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

Эксклюзив
Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
26 декабря  •  168481 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

Эксклюзив
У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда
26 декабря  •  151673 просмотра

У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда

Эксклюзив
Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
26 декабря  •  132985 просмотра

Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо

Эксклюзив
Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин
25 декабря  •  129935 просмотра

Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин

Эксклюзив
В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте
25 декабря  •  139716 просмотра

В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
ataka-rf-na-kievshchinu-oblomki-raket-povredili-11-zhilikh-domov-i-lep

Атака рф на Киевщину: обломки ракет повредили 11 жилых домов и ЛЭП

Киев  •  УНН

29 декабрь 2023, 09:03  •  15132 просмотра

Read in English

Российский ракетный удар повредил 11 домов и линии электропередач в Киевской области; 1 человек получил ранения.

В результате вражеской атаки на Киевскую область в пятницу утром обломки ракет повредили 11 жилых  домов, автомобили и линию электропередач.  Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, пишет УНН

Детали 

Как отмечается, в течение более 2-х часов враг атаковал Киевскую область ракетами. По вражеским целям активно работали силы ПВО.  

Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано.   По оперативной информации, травмирован 1 человек. Оказана  медицинская помощь

- написал Кравченко в Facebook.

В то же время, в результате падения обломков в 3-х районах повреждены 11 частных домов. В частности, повреждены крыши и заборы, выбиты окна, посеченные фасады. В двух домах возникли пожары, которые уже ликвидировали. Также повреждены 11 автомобилей, а также несколько хозяйственных помещений.  

В результате падения обломков в одном населенном пункте повреждена линия электропередач.

Ранее 

Сообщалось, что в результате ракетной атаки армии рф на Киевщине ранения получил один человек

Добавим 

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшнюю массированную вражескую атаку на Украину, указав, что примерно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Атака рф на Київщину: уламки ракет пошкодили 11 житлових будинків та ЛЕП
Russian attack on Kyiv region: missile debris damages 11 residential buildings and power lines
Новости по теме

Атака рф на Киевщину: обломки ракет повредили 11 жилых домов и ЛЭП

Российский ракетный удар повредил 11 домов и линии электропередач в Киевской области; 1 человек получил ранения.

Война •   •  15132 просмотра
Атака рф на Киевщину: обломки ракет повредили 11 жилых домов и ЛЭП

рф выпустила по Украине 158 ракет и ударных дронов, уничтожено 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет - Залужный

россия осуществила массированную воздушную атаку на Украину, использовав 158 средств воздушного нападения.

Война •   •  14190 просмотра
рф выпустила по Украине 158 ракет и ударных дронов, уничтожено 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет - Залужный

российские военные обстреляли теплоэлектростанцию ДТЭК: есть повреждения, проводится ликвидация последствий

Тепловая электростанция ДТЭК была обстреляна российскими войсками, что привело к серьезным повреждениям; сообщений о жертвах не поступало, ремонтные работы продолжаются.

Война •   •  12132 просмотра
российские военные обстреляли теплоэлектростанцию ДТЭК: есть повреждения, проводится ликвидация последствий

Удар рф по Киеву: по уточненной информации погиб один человек, количество раненых увеличилось до 21

Один погибший, 21 раненый в Киеве после российской ракетной атаки; 10 оказались под завалами.

Война •   •  14720 просмотра
Удар рф по Киеву: по уточненной информации погиб один человек, количество раненых увеличилось до 21

Ракетная атака рф на Запорожье: количество жертв возросло до двух

Две женщины погибли в Запорожье после ракетного обстрела, тело второй жертвы спасатели нашли под завалами дома.

Война •   •  13591 просмотра
Ракетная атака рф на Запорожье: количество жертв возросло до двух

Атака рф на Днепр: количество погибших возросло до 5, более 20 пострадавших - ОВА

Вражеская ракетная атака на Днепр унесла жизни 5 человек, более 20 получили ранения; поисково-спасательные работы продолжаются.

Война •   •  15344 просмотра
Атака рф на Днепр: количество погибших возросло до 5, более 20 пострадавших - ОВА

Отстранен чиновник КГВА, который помогал депутатам уклоняться от военной службы

Киевский суд отстранил от должности руководителя аппарата КГВА за пособничество должностным лицам в уклонении от военной службы. По решению суда он находится под ночным домашним арестом.

Киев •   •  14981 просмотра
Отстранен чиновник КГВА, который помогал депутатам уклоняться от военной службы

Ракетный удар рф по Киеву: под завалами склада находится 10 человек

10 человек оказались в ловушке после того, как ракета попала в киевский склад.

Война •   •  19257 просмотра
Ракетный удар рф по Киеву: под завалами склада находится 10 человек

Во Львове количество пострадавших из-за ракетной атаки рф возросло до 15 - ОВА

Российский ракетный удар по Львову привел к тому, что пострадало 15 человек.

Война •   •  20134 просмотра
Во Львове количество пострадавших из-за ракетной атаки рф возросло до 15 - ОВА

Массированная атака рф на Украину: по меньшей мере 12 человек погибли, десятки ранены - МВД

Массированные удары привели к по меньшей мере 12 смертям и многочисленным ранениям.

Война •   •  19894 просмотра
Массированная атака рф на Украину: по меньшей мере 12 человек погибли, десятки ранены - МВД