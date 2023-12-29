Атака рф на Киевщину: обломки ракет повредили 11 жилых домов и ЛЭП

В результате вражеской атаки на Киевскую область в пятницу утром обломки ракет повредили 11 жилых домов, автомобили и линию электропередач. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, в течение более 2-х часов враг атаковал Киевскую область ракетами. По вражеским целям активно работали силы ПВО.

Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. По оперативной информации, травмирован 1 человек. Оказана медицинская помощь - написал Кравченко в Facebook.

В то же время, в результате падения обломков в 3-х районах повреждены 11 частных домов. В частности, повреждены крыши и заборы, выбиты окна, посеченные фасады. В двух домах возникли пожары, которые уже ликвидировали. Также повреждены 11 автомобилей, а также несколько хозяйственных помещений.

В результате падения обломков в одном населенном пункте повреждена линия электропередач.

Ранее

Сообщалось, что в результате ракетной атаки армии рф на Киевщине ранения получил один человек.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшнюю массированную вражескую атаку на Украину, указав, что примерно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита.