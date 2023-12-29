Атака рф на Киев: из-под завалов склада в Киеве спасли еще одного человека
Киев • УНН
Еще одного человека спасли с киевского склада. В Киеве один погибший и 21 раненый в результате ракетной атаки рф.
Из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе Киева, поврежденного в результате ракетной атаки рф, спасли еще одного человека, сообщил мэр города Виталий Кличко, пишет УНН.
Еще одного пострадавшего освободили спасатели из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе столицы
Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара под завалами склада в Подольском районе Киева находятся 10 человек.
По уточненной информации из-за атаки рф на Киев погиб один человек, еще 21 - получил ранения.
Атака рф на Киев: из-под завалов склада в Киеве спасли еще одного человека
Еще одного человека спасли с киевского склада. В Киеве один погибший и 21 раненый в результате ракетной атаки рф.
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