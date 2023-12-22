Атака дронов в Одесской области: все 7 вражеских целей сбиты

Российские оккупантами атаковали Одесскую область ударными дронами. Как сообщили в Силах обороны юга, все 7 вражеских целей сбиты, передает УНН.

Враг в очередной раз атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Все 7 вражеских целей сбиты силами противовоздушной обороны. В результате взрыва в процессе падения сбитого дрона, ударной волной повреждено остекление одного из учебных заведений Одесского района. Люди не пострадали - говорится в сообщении.

В Силах обороны юга также отметили, что коварный враг может применять повторные атаки в течение ночи.

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Также о последствиях вечерней вражеской атаки дронов-камикадзе в Одесской области рассказал глава ОВА Олег Кипер.

"В Одесском районе во время боевой работы сил противовоздушной обороны по сбиванию вражеских дронов, взрывной волной повреждено остекление одного из учебных заведений. К счастью, погибших и пострадавших нет. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян", - сообщил Кипер.

В Одесской области зафиксировали сразу три группы вражеских дронов