Атака дронов в Хмельницкой области: что повредили россияне

В Хмельницкой области в результате атаки ударных беспилотников в ночь на 3 ноября загорелось хозяйственное помещение, обошлось без пострадавших, сообщил председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает УНН.

Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", на территории области силы ПВО уничтожили 4 вражеских БПЛА типа "Shahed". В результате атаки произошло возгорание хозяйственного помещения. Пожар ликвидирован. По состоянию на этот час, сообщений о травмированных или погибших не поступало