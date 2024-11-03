Атака дронов в Хмельницкой области: что повредили россияне

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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 112547 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

Эксклюзив
Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 126478 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 128299 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

Эксклюзив
Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 148248 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

Эксклюзив
Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 158272 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

Эксклюзив
Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 147266 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
31 октября 2024, 11:11 • 143378 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

Эксклюзив
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
31 октября 2024, 10:01 • 199932 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

Эксклюзив
Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 132047 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

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Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
30 октября 2024, 13:35 • 224879 просмотра

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атака дронов в Хмельницкой области: что повредили россияне

Атака дронов в Хмельницкой области: что повредили россияне

Киев  •  УНН

08:47 • 1967 просмотра

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В Хмельницкой области силы ПВО сбили 4 вражеских дрона «Shahed» во время ночной атаки. В результате атаки загорелось хозяйственное помещение, пострадавших нет.

В Хмельницкой области в результате атаки ударных беспилотников  в ночь на 3 ноября загорелось хозяйственное помещение, обошлось без пострадавших, сообщил председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает УНН

Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", на территории области силы ПВО уничтожили 4 вражеских БПЛА типа "Shahed". В результате атаки произошло возгорание хозяйственного помещения. Пожар ликвидирован. По состоянию на этот час, сообщений о травмированных или погибших не поступало

- написал Тюрин.

Дополнение

В небе над Украиной силы противовоздушной обороны сбили 66 из 96 ударных вражеских беспилотников, выпущенных армией рф с вечера 2 ноября. Также была ликвидирована вражеская ракета Х-59/69. Силы ПВО работали в Киевской, Сумской, Хмельницкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война