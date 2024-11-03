Атака дронов в Хмельницкой области: что повредили россияне
Киев • УНН
В Хмельницкой области силы ПВО сбили 4 вражеских дрона «Shahed» во время ночной атаки. В результате атаки загорелось хозяйственное помещение, пострадавших нет.
В Хмельницкой области в результате атаки ударных беспилотников в ночь на 3 ноября загорелось хозяйственное помещение, обошлось без пострадавших, сообщил председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает УНН.
Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", на территории области силы ПВО уничтожили 4 вражеских БПЛА типа "Shahed". В результате атаки произошло возгорание хозяйственного помещения. Пожар ликвидирован. По состоянию на этот час, сообщений о травмированных или погибших не поступало
Дополнение
В небе над Украиной силы противовоздушной обороны сбили 66 из 96 ударных вражеских беспилотников, выпущенных армией рф с вечера 2 ноября. Также была ликвидирована вражеская ракета Х-59/69. Силы ПВО работали в Киевской, Сумской, Хмельницкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.