Атака больницы на Херсонщине: полиция показала момент прилета

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий опубликовал видео с моментом попадания по больнице на Херсонской области, где пострадал врач, передает УНН.

Детали

Так, Билошицкий в Facebook опубликовал видео с нагрудной камеры одного из патрульных полицейских, которые находились в больнице. На видео зафиксировано два взрыва. После первого патрульный, на камеру которого было снято видео вышел во двор, чтобы посмотреть на последствия. Он констатировал, что в здании вылетели окна из-за взрывной волны. После этого еще один "шахед" упал во дворе больницы.

Ночью оккупанты запустили "шахэды", целью которых стали жилые кварталы, здания медицинского учреждения, учебное заведение...В частности под удар попало и медучреждение, где как раз находились патрульные и работники больницы - подписал видео Билошицкий.

Дополнение

Херсон подвергся ночному обстрелу со стороны оккупантов, в результате которого были ранены три человека, в том числе один человек с травмой головы и еще один с травмами головы и еще один с травмами конечностей.

Также в области было попадание вблизи медучреждения и вблизи инфраструктурного объекта.

Минздрав сообщал, что из-за ночного обстрела россиянами Херсонщины получил травмы врач медучреждения во время проведения эвакуации пациентов в бомбоубежище. У него диагностирована взрывная травма и огнестрельное осколочное ранение голени.