Атака больницы на Херсонщине: полиция показала момент прилета
Киев • УНН
Во время ночного обстрела российскими войсками больницы в Херсонской области был ранен врач, о чем свидетельствует видео с боди-камеры патрульной полиции.
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий опубликовал видео с моментом попадания по больнице на Херсонской области, где пострадал врач, передает УНН.
Детали
Так, Билошицкий в Facebook опубликовал видео с нагрудной камеры одного из патрульных полицейских, которые находились в больнице. На видео зафиксировано два взрыва. После первого патрульный, на камеру которого было снято видео вышел во двор, чтобы посмотреть на последствия. Он констатировал, что в здании вылетели окна из-за взрывной волны. После этого еще один "шахед" упал во дворе больницы.
Ночью оккупанты запустили "шахэды", целью которых стали жилые кварталы, здания медицинского учреждения, учебное заведение...В частности под удар попало и медучреждение, где как раз находились патрульные и работники больницы
Дополнение
Херсон подвергся ночному обстрелу со стороны оккупантов, в результате которого были ранены три человека, в том числе один человек с травмой головы и еще один с травмами головы и еще один с травмами конечностей.
Также в области было попадание вблизи медучреждения и вблизи инфраструктурного объекта.
Минздрав сообщал, что из-за ночного обстрела россиянами Херсонщины получил травмы врач медучреждения во время проведения эвакуации пациентов в бомбоубежище. У него диагностирована взрывная травма и огнестрельное осколочное ранение голени.
Атака больницы на Херсонщине: полиция показала момент прилета
Во время ночного обстрела российскими войсками больницы в Херсонской области был ранен врач, о чем свидетельствует видео с боди-камеры патрульной полиции.
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