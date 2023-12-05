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Армия рф утром атаковала дронами Львовскую область, есть повреждения

Киев  •  УНН

05 декабрь 2023, 07:20  •  20211 просмотра

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Российская армия атаковала объект инфраструктуры во Львовской области с помощью беспилотников в 4 часа утра, вызвав пожар с незначительными повреждениями, но без жертв.

Около 4 утра враг тремя беспилотниками атаковал объект инфраструктуры на Львовщине, в результате чего возник пожар, сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, пишет УНН.

Детали

По словам Козицкого, около 4 часов утра враг тремя беспилотниками атаковал объект инфраструктуры на Львовщине. В результате удара возник пожар, который оперативно потушили силами сотрудников.

Есть незначительные разрушения. Обошлось без жертв и пострадавших. Повреждений систем жизнеобеспечения области также нет

- добавил Козицкий.

Напомним

Российские войска вечером 4 декабря атаковали ударными дронами пгт Боровая Изюмского района и Чугуев Харьковской области. Один человек получил ранения. Есть повреждения.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Армія рф зранку атакувала дронами Львівщину, є пошкодження
Russian army attacks Lviv region with drones in the morning, there are damages
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