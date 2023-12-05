Армия рф утром атаковала дронами Львовскую область, есть повреждения
Киев • УНН
Российская армия атаковала объект инфраструктуры во Львовской области с помощью беспилотников в 4 часа утра, вызвав пожар с незначительными повреждениями, но без жертв.
Около 4 утра враг тремя беспилотниками атаковал объект инфраструктуры на Львовщине, в результате чего возник пожар, сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, пишет УНН.
Детали
По словам Козицкого, около 4 часов утра враг тремя беспилотниками атаковал объект инфраструктуры на Львовщине. В результате удара возник пожар, который оперативно потушили силами сотрудников.
Есть незначительные разрушения. Обошлось без жертв и пострадавших. Повреждений систем жизнеобеспечения области также нет
Напомним
Российские войска вечером 4 декабря атаковали ударными дронами пгт Боровая Изюмского района и Чугуев Харьковской области. Один человек получил ранения. Есть повреждения.
Армия рф утром атаковала дронами Львовскую область, есть повреждения
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