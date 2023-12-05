Армия рф утром атаковала дронами Львовскую область, есть повреждения

Около 4 утра враг тремя беспилотниками атаковал объект инфраструктуры на Львовщине, в результате чего возник пожар, сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, пишет УНН.

Детали

По словам Козицкого, около 4 часов утра враг тремя беспилотниками атаковал объект инфраструктуры на Львовщине. В результате удара возник пожар, который оперативно потушили силами сотрудников.

Есть незначительные разрушения. Обошлось без жертв и пострадавших. Повреждений систем жизнеобеспечения области также нет - добавил Козицкий.

Напомним

Российские войска вечером 4 декабря атаковали ударными дронами пгт Боровая Изюмского района и Чугуев Харьковской области. Один человек получил ранения. Есть повреждения.