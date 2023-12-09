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Армия рф ударила по центральной части Херсона: пострадал пожилой человек

Киев  •  УНН

09 декабрь 2023, 17:02  •  21773 просмотра

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Российские войска обстреляли центр Херсона, в результате чего 61-летняя женщина получила взрывную и закрытую черепно-мозговую травму; ее госпитализировали. Ранее в результате обстрела города также были ранены два человека.

российские войска продолжают обстреливать Херсон. Сегодня вечером попали по центральной части города. В результате вражеской атаки ранения получила 61-летняя женщина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА. 

российская армия продолжает бить по Херсону. Есть попадания в центральной части города. Пострадавшая - 61-летняя женщина

- говорится в сообщении ОВА. 

Как отмечается, у пострадавшей  диагностировали взрывную и закрытую черепно-мозговую травму. Ее доставили в больницу. 

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что в результате обстрелов рф сегодня после обеда два человека получили ранения.  

Также Берислав подвергся удару беспилотника, в результате которого погиб один человек.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Армія рф вдарила по центральній частині Херсона: постраждала літня людина
Russian army strikes at central part of Kherson: an elderly man is injured
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Армия рф ударила по центральной части Херсона: пострадал пожилой человек

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