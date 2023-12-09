Армия рф ударила по центральной части Херсона: пострадал пожилой человек
Киев • УНН
Российские войска обстреляли центр Херсона, в результате чего 61-летняя женщина получила взрывную и закрытую черепно-мозговую травму; ее госпитализировали. Ранее в результате обстрела города также были ранены два человека.
российские войска продолжают обстреливать Херсон. Сегодня вечером попали по центральной части города. В результате вражеской атаки ранения получила 61-летняя женщина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА.
российская армия продолжает бить по Херсону. Есть попадания в центральной части города. Пострадавшая - 61-летняя женщина
Как отмечается, у пострадавшей диагностировали взрывную и закрытую черепно-мозговую травму. Ее доставили в больницу.
Дополнение
Ранее УНН сообщал, что в результате обстрелов рф сегодня после обеда два человека получили ранения.
Также Берислав подвергся удару беспилотника, в результате которого погиб один человек.
Армия рф ударила по центральной части Херсона: пострадал пожилой человек
Российские войска обстреляли центр Херсона, в результате чего 61-летняя женщина получила взрывную и закрытую черепно-мозговую травму; ее госпитализировали. Ранее в результате обстрела города также были ранены два человека.
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