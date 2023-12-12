Армия рф снова ударила по Херсону, 67-летний мужчина ранен

Эксклюзив
Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций
  •  101331 просмотра

Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций

Эксклюзив
Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"
  •  102251 просмотра

Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"

Эксклюзив
В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист
  •  105993 просмотра

В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист

Эксклюзив
У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт
  •  104700 просмотра

У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт

Эксклюзив
В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату
  •  109820 просмотра

В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату

Эксклюзив
Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж
  •  109924 просмотра

Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж

Эксклюзив
Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы
  •  111667 просмотра

Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы

Эксклюзив
Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз
  •  100235 просмотра

Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз

Эксклюзив
Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков
  •  134678 просмотра

Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"
13 декабря  •  147750 просмотра

Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"

Эксклюзив
Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию
13 декабря  •  136797 просмотра

Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию

Эксклюзив
Комитет ВР по нацбезопасности планирует провести заседание для изучения кибератаки на Киевстар
13 декабря  •  127177 просмотра

Комитет ВР по нацбезопасности планирует провести заседание для изучения кибератаки на Киевстар

Эксклюзив
Верховный Суд засчитал экс-депутату - агенту фсб Шепелеву в отбытое наказание срок его неподтвержденного пребывания в СИЗО рф
13 декабря  •  122692 просмотра

Верховный Суд засчитал экс-депутату - агенту фсб Шепелеву в отбытое наказание срок его неподтвержденного пребывания в СИЗО рф

Эксклюзив
Нацбанк планирует до конца следующего года построить эффективную экосистему мгновенных платежей
13 декабря  •  122524 просмотра

Нацбанк планирует до конца следующего года построить эффективную экосистему мгновенных платежей

Эксклюзив
Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"
13 декабря  •  124004 просмотра

Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
В Киеве и двух областях воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о ракетной угрозе

В Киеве и двух областях воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о ракетной угрозе

  •  114428 просмотра
Пропуск грузовиков из Украины в Словакию частично восстановлен - пограничники

Пропуск грузовиков из Украины в Словакию частично восстановлен - пограничники

  •  111099 просмотра
В минобороны рф заявили о "сбитии" девяти дронов ночью

В минобороны рф заявили о "сбитии" девяти дронов ночью

  •  104788 просмотра
россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций на востоке, две ТЭЦ прекратили выдачу электроэнергии - Укрэнерго

россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций на востоке, две ТЭЦ прекратили выдачу электроэнергии - Укрэнерго

  •  57770 просмотра
В Румынии ночью упал "шахед" рф, который атаковал Украину: образовалась воронка в 1,5 метра

В Румынии ночью упал "шахед" рф, который атаковал Украину: образовалась воронка в 1,5 метра

  •  45352 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
armiya-rf-snova-udarila-po-khersonu-67-letnii-muzhchina-ranen

Армия рф снова ударила по Херсону, 67-летний мужчина ранен

Киев  •  УНН

12 декабря  •  31842 просмотра

Read in English

Российские войска обстреляли Херсон, ранив 67-летнего мужчину; ранее в результате другого обстрела был ранен 29-летний мужчина

Российские войска сегодня снова обстреляли Херсон. В результате этой атаки ранен мужчина 67 лет. Об этом сообщила во вторник Херсонская ОВА, передает УНН.

российская армия в очередной раз за день покрыла огнем Херсон. В результате артиллерийского удара пострадал 67-летний мужчина. Врачи проводят обследование и оказывают помощь раненому

- сообщили в ОВА в Telegram.

Напомним

Утром оккупанты обстреляли центр Херсона с временно оккупированного левобережья области. Тогда сообщили, что 29-летний мужчина получил ранения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выбитые окна и разбитые крыши домов: в ОВА показали последствия утренней атаки по жилому району Херсона

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Война
Армія рф знову вдарила по Херсону, 67-річного чоловіка поранено
Russian army strikes again in Kherson, 67-year-old man wounded
Новости по теме

Армия рф снова ударила по Херсону, 67-летний мужчина ранен

Российские войска обстреляли Херсон, ранив 67-летнего мужчину; ранее в результате другого обстрела был ранен 29-летний мужчина.

Война • 12 декабря  •  31842 просмотра
Армия рф снова ударила по Херсону, 67-летний мужчина ранен

Одесская область - регион с высокой степенью безбарьерности, однако работы еще много: Кипер об итогах заседания Совета безбарьерности

Олег Кипер подчеркнул прогресс в обеспечении безбарьерности в Одесской области, признав существующие проблемы на заседании Совета безбарьерности, в котором приняли участие украинские высокопоставленные чиновники.

Общество • 12 декабря  •  26635 просмотра
Одесская область - регион с высокой степенью безбарьерности, однако работы еще много: Кипер об итогах заседания Совета безбарьерности

рф на оккупированных территориях назначила руководителей "судов"

россия назначила руководителей "судов" на оккупированных ею украинских территориях с целью легитимизации репрессий против местных жителей.

Общество • 12 декабря  •  24355 просмотра
рф на оккупированных территориях назначила руководителей "судов"

Новогодний стол обойдется украинцам в более чем 2,8 тысячи гривен

Новогодний стол в Украине на 2024 год будет стоить 2879,15 грн для семьи из четырех человек, что на 8,4% больше, чем в прошлом году. Наиболее распространенные блюда, такие как салат "Оливье" и сельдь под шубой, за год незначительно подорожали.

Общество • 12 декабря  •  23832 просмотра
Новогодний стол обойдется украинцам в более чем 2,8 тысячи гривен

Массированную DDoS-атаку на monobank отбили - Гороховский

Сооснователь monobank Олег Гороховский сообщил, что они отбили массированную DDoS-атаку на свой мобильный банк. Атака совпала с проблемами, с которыми столкнулись абоненты "Киевстар", связанными с хакерской атакой, и абоненты Vodafone.

Общество • 12 декабря  •  31026 просмотра
Массированную DDoS-атаку на monobank отбили - Гороховский

Туск заявил, что Польша будет мобилизовать весь свободный мир на помощь Украине

Новоназначенный премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал мобилизовать мир в поддержку Украины и отстаивать европейскую демократию, защищая при этом национальные интересы.

Политика • 12 декабря  •  30019 просмотра
Туск заявил, что Польша будет мобилизовать весь свободный мир на помощь Украине

Благотворители в Донецкой области раздали 900 продуктовых наборов

Благотворители в Донецкой области раздали 900 продуктовых наборов.

Новости Бизнеса • 12 декабря  •  18916 просмотра
Благотворители в Донецкой области раздали 900 продуктовых наборов

Украинцы получили 137 тысяч разрешений на регистрацию оружия с июня, когда начал работу реестр оружия

С момента запуска Единого реестра оружия в Украине 23 июня было подано более 149 тысяч заявок на получение разрешений. Из них разрешения от полиции получили 137 тысяч человек.

Общество • 12 декабря  •  25036 просмотра
Украинцы получили 137 тысяч разрешений на регистрацию оружия с июня, когда начал работу реестр оружия

Похищал людей и "выбивал" из них деньги: на Житомирщине задержали местного депутата

Депутата Коростышевского городского совета на Житомирщине задержали за участие в банде, которая похищала людей и пытала их, требуя деньги. Депутату грозит до 7 лет лишения свободы.

Криминал и ЧП • 12 декабря  •  25171 просмотра
Похищал людей и "выбивал" из них деньги: на Житомирщине задержали местного депутата

Украинские военные отбили террикон в Горловке, теперь там развевается украинский флаг - Зеленский

Украинские военные отбили террикон в Горловке, теперь там развевается украинский флаг, о чем объявил президент Зеленский.

Война • 12 декабря  •  30236 просмотра
Украинские военные отбили террикон в Горловке, теперь там развевается украинский флаг - Зеленский