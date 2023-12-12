Армия рф снова ударила по Херсону, 67-летний мужчина ранен

Российские войска сегодня снова обстреляли Херсон. В результате этой атаки ранен мужчина 67 лет. Об этом сообщила во вторник Херсонская ОВА, передает УНН.

российская армия в очередной раз за день покрыла огнем Херсон. В результате артиллерийского удара пострадал 67-летний мужчина. Врачи проводят обследование и оказывают помощь раненому - сообщили в ОВА в Telegram.

Напомним

Утром оккупанты обстреляли центр Херсона с временно оккупированного левобережья области. Тогда сообщили, что 29-летний мужчина получил ранения.

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