Армия рф снова ударила по Херсону, 67-летний мужчина ранен
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Херсон, ранив 67-летнего мужчину; ранее в результате другого обстрела был ранен 29-летний мужчина
Российские войска сегодня снова обстреляли Херсон. В результате этой атаки ранен мужчина 67 лет. Об этом сообщила во вторник Херсонская ОВА, передает УНН.
российская армия в очередной раз за день покрыла огнем Херсон. В результате артиллерийского удара пострадал 67-летний мужчина. Врачи проводят обследование и оказывают помощь раненому
Напомним
Утром оккупанты обстреляли центр Херсона с временно оккупированного левобережья области. Тогда сообщили, что 29-летний мужчина получил ранения.
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Армия рф снова ударила по Херсону, 67-летний мужчина ранен
Российские войска обстреляли Херсон, ранив 67-летнего мужчину; ранее в результате другого обстрела был ранен 29-летний мужчина.
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