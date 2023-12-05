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Армия рф обстреляла Херсон: известно о двух погибших и раненом

Киев  •  УНН

05 декабрь 2023, 07:52  •  15646 просмотра

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Российские войска обстреляли Херсон, в результате чего двое гражданских погибли и один получил ранения.

Российские войска сегодня, 5 декабря, обстреляли Херсон. По предварительным данным в результате атаки два человека погибли, еще один получил ранения. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, пишет УНН.

Россияне снова ударили по Херсону, убили гражданских.  Предварительно известно о гибели двух человек и одного раненого. Террористы

- написал Ермак в Telegram.

Ранее УНН сообщал, что российские войска обстреливают центр Херсона.

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Напомним

В Херсонской области из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 - получили ранения за сутки.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Армія рф обстріляла Херсон: відомо про двох загиблих та пораненого
Russian army shells Kherson: two dead and one wounded reported
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