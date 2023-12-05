Армия рф обстреляла Херсон: известно о двух погибших и раненом

Российские войска сегодня, 5 декабря, обстреляли Херсон. По предварительным данным в результате атаки два человека погибли, еще один получил ранения. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, пишет УНН.

Россияне снова ударили по Херсону, убили гражданских. Предварительно известно о гибели двух человек и одного раненого. Террористы - написал Ермак в Telegram.

Ранее УНН сообщал, что российские войска обстреливают центр Херсона.

Напомним

В Херсонской области из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 - получили ранения за сутки.