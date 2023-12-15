Армия рф обстрелом повредила детский сад в Харьковской области

На следующей неделе Сенат США будет голосовать по военной помощи Украине и Израилю

На следующей неделе Сенат США проголосует за выделение дополнительных $50 млрд. помощи Украине и $14 млрд. для Израиля. Об этом сообщил лидер сенатского большинства Чак Шумер.