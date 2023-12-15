Армия рф обстрелом повредила детский сад в Харьковской области
Киев • УНН
Российские войска обстреляли четыре района Харьковской области, повредив детский сад, но без жертв
Российские войска на протяжении прошедших суток обстреливали четыре района Харьковской области, в Купянске-Узловом повредили детский сад, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
В 13:45 в результате вражеского обстрела поселка Купянск-Узловой повреждено здание детского сада. Без пострадавших
Детали
По данным главы ОВА, артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов Харьковской области: Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка Купянского района; Волчанск Чугуевского района; Ветеринарное Харьковского района; Гурьев Казачок Богодуховского района.
"ВСУ в районе Синьковки Купянского района отбили 15 вражеских атак", - сообщил глава ОВА.
Дополнение
В течение ночи враг выпустил по Украине 14 ударных беспилотников "Shahed" - все вражеские дроны были уничтожены.
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