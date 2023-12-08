Армия рф обстреливает Херсон: в городе раздаются взрывы

Водопровод для городов, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС, завершен почти на 90%

Строительство водопровода для городов, пострадавших от затопления Каховской ГЭС, завершено на 87%, и он будет обслуживать более миллиона человек. Проект реализуется при поддержке USAID и предусматривает проведение комплексного технического аудита.