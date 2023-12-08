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"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе

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Армия рф обстреливает Херсон: в городе раздаются взрывы

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 19:10  •  13735 просмотра

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Российские военные обстреливают Херсон, сообщается о взрывах в прибрежных районах.

Российские военные обстреливают Херсон. Жителей призывают держаться подальше от окон. Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.

"В прибрежных районах Херсона слышны взрывы! Город обстреливается армией рф с временно оккупированного левого берега. Держитесь подальше от окон! Помните правило двух стен!" - сообщил Мрочко.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Армія рф обстрілює Херсон: у місті лунають вибухи
Russian army shells Kherson: explosions are heard in the city
Новости по теме

Армия рф обстреливает Херсон: в городе раздаются взрывы

Российские военные обстреливают Херсон, сообщается о взрывах в прибрежных районах.

Война •   •  13735 просмотра
Армия рф обстреливает Херсон: в городе раздаются взрывы

Затопление тоннеля Киевского метро: общественный транспорт застрял в пробках, цены на такси - взлетели

Транспорт застрял в пробках, а цены на такси взлетели - с такими последствиями столкнулись киевляне из-за затопления тоннеля на синей ветке столичного метро.

Общество •   •  27482 просмотра
Затопление тоннеля Киевского метро: общественный транспорт застрял в пробках, цены на такси - взлетели

Состоялось первое заседание Международной коалиции по вопросам возвращения депортированных украинских детей: Зеленский призвал к действиям

Президент Украины Зеленский отметил необходимость срочных действий для возвращения сотен тысяч депортированных украинских детей на первой встрече Международной коалиции. Коалиция имеет целью поддержать репатриацию детей и воссоединение с их семьями.

Политика •   •  29055 просмотра
Состоялось первое заседание Международной коалиции по вопросам возвращения депортированных украинских детей: Зеленский призвал к действиям

С октября из-за коронавируса умерли 343 украинца, среди них два ребенка

В Украине с октября от COVID-19 умерли 343 человека, в том числе двое детей. В Минздраве напоминают, если человек заболел он должен находиться дома и использовать маску в случае необходимости выйти в общественное место.

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С октября из-за коронавируса умерли 343 украинца, среди них два ребенка

На Таврическом направлении россияне провели 56 боевых столкновений: уничтожено 446 оккупантов

На Таврическом направлении украинские войска отражают вражеские наступления, уничтожив 466 человек личного состава и 20 единиц военной техники противника, несмотря на артиллерийские, авиационные и бронетанковые удары со стороны противника.

Война •   •  31622 просмотра
На Таврическом направлении россияне провели 56 боевых столкновений: уничтожено 446 оккупантов

В Одесской области открыт первый Дия.Центр - Кипер

В Дія. Центре имеется и отдельное место для проведения консультаций по поддержке предпринимательства и есть оборудование для выдачи паспортных документов.

Общество •   •  26185 просмотра
В Одесской области открыт первый Дия.Центр - Кипер

Водопровод для городов, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС, завершен почти на 90%

Строительство водопровода для городов, пострадавших от затопления Каховской ГЭС, завершено на 87%, и он будет обслуживать более миллиона человек. Проект реализуется при поддержке USAID и предусматривает проведение комплексного технического аудита.

Общество •   •  25723 просмотра
Водопровод для городов, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС, завершен почти на 90%

Амстердам установил ограничение скорости 30 км/ч на 80% городских дорог

На 80% дорог Амстердама будет ограничение скорости в 30 км/ч. Максимальная скорость будет четко указана на каждой улице дорожными знаками.

Новости Мира •   •  20860 просмотра
Амстердам установил ограничение скорости 30 км/ч на 80% городских дорог

Затопление тоннеля Киевского метрополитена: в КГГА назвали вероятные причины и озвучили ориентировочные сроки ремонта

Мэр Киева Виталий Кличко оценил последствия затопления тоннеля синей ветки метрополитена, обсудив с начальником метрополитена Виктором Брагинским причины и сроки ремонта.

Общество •   •  27551 просмотра
Затопление тоннеля Киевского метрополитена: в КГГА назвали вероятные причины и озвучили ориентировочные сроки ремонта

кремль будет использовать спортсменов на Олимпиаде как оружие в пропагандистской войне - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает международное сообщество осудить решение МОК разрешить российским и белорусским спортсменам соревноваться на Олимпийских играх в Париже.

Общество •   •  26672 просмотра
кремль будет использовать спортсменов на Олимпиаде как оружие в пропагандистской войне - Кулеба