Армия рф обстреливает Херсон: в городе раздаются взрывы
Киев • УНН
Российские военные обстреливают Херсон, сообщается о взрывах в прибрежных районах.
Российские военные обстреливают Херсон. Жителей призывают держаться подальше от окон. Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.
"В прибрежных районах Херсона слышны взрывы! Город обстреливается армией рф с временно оккупированного левого берега. Держитесь подальше от окон! Помните правило двух стен!" - сообщил Мрочко.
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Армия рф обстреливает Херсон: в городе раздаются взрывы
Российские военные обстреливают Херсон, сообщается о взрывах в прибрежных районах.
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