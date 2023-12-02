Армия рф ночью попала в медицинское учреждение в Херсоне
Киев • УНН
Российские войска ночью атаковали Херсон, повредив медицинское учреждение
Российские войска ночью обстреляли Херсон, попали в медицинское учреждение, сторож не пострадал, сообщили в субботу в Херсонской ОВА, пишет УНН.
Ночью российская армия обстреляла медучреждение в Херсоне. В результате прямого попадания поврежден второй этаж здания. Разрушен потолок, а также выбиты окна и двери. Помещения были законсервированы. Сторож, который находился на дежурстве, не пострадал
Как отметил в Telegram глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, российские войска с временно оккупированного левого берега обстреляли Херсон около 1 часа.
Напомним
За прошедшие сутки враг активно обстреливал Херсонскую область. Вследствие вражеских атака один человек погиб.
Армия рф ночью попала в медицинское учреждение в Херсоне
Российские войска ночью атаковали Херсон, повредив медицинское учреждение.
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