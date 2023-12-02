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Армия рф ночью попала в медицинское учреждение в Херсоне

Киев  •  УНН

02 декабрь 2023, 08:10  •  6536 просмотра

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Российские войска ночью атаковали Херсон, повредив медицинское учреждение

Российские войска ночью обстреляли Херсон, попали в медицинское учреждение, сторож не пострадал, сообщили в субботу в Херсонской ОВА, пишет УНН.

Ночью российская армия обстреляла медучреждение в Херсоне. В результате прямого попадания поврежден второй этаж здания. Разрушен потолок, а также выбиты окна и двери.  Помещения были законсервированы. Сторож, который находился на дежурстве, не пострадал

- сообщили в ОВА в Telegram.

Как отметил в Telegram глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, российские войска с временно оккупированного левого берега обстреляли Херсон около 1 часа. 

Напомним

За прошедшие сутки враг активно обстреливал Херсонскую область. Вследствие вражеских атака один человек погиб.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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