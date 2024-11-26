Армия рф нанесла авиаудар по Сумам: что известно о последствиях атаки

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26 ноября российские войска совершили авиационный удар по городу Сумы. В результате атаки повреждены жилые дома, частные автомобили и объекты гражданской инфраструктуры, среди гражданского населения пострадавших нет.

Российские войска сегодня днем совершили авиационный удар по городу Сумы, повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры, среди гражданского населения пострадавших нет, сообщили в Сумской ОВА в Telegram во вторник, пишет УНН.

Детали

"Сегодня, 26 ноября, днем враг нанес авиационный удар по Сумам. Предварительно, гражданское население не пострадало. Повреждены жилые дома, частные авто, объекты гражданской инфраструктуры", - сообщили в Сумской ОВА.

Дополнение

По данным ОВА, сегодня ночью и утром россияне совершили 24 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 35 взрывов. Обстрелам подверглись Бездрицкая, Верхнесироватская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская Шосткинская громады. В Бездрицкой громаде, как указано, нанесен ракетный удар (3 взрыва). В результате ракетного удара повреждены 2 частных жилых дома и нежилое помещение. В Шосткинской громаде зафиксирован удар БпЛА типа "Герань 2" (6 взрывов). Зенитчики в небе над Сумщиной ночью сбили 16 вражеских "шахедов".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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