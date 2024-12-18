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Армия рф из артиллерии атаковала автобус с пассажирами в Покровском районе: ранены 4 человека

Армия рф из артиллерии атаковала автобус с пассажирами в Покровском районе: ранены 4 человека

Киев  •  УНН

 • 196 просмотра

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В поселке Удачное российские военные обстреляли из артиллерии автобус с пассажирами. Четыре человека в возрасте от 26 до 46 лет получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Во вторник, 17 декабря, армия рф нанесла удар по Удачному Покровского района. Был поражен автобус с пассажирами, в результате чего четыре человека получили ранения. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 17 декабря в 15:50, оккупанты, вероятно, из артиллерии обстреляли поселок Удачное Покровского района. 

В зоне поражения оказался автобус. Четверо пассажиров в возрасте 26, 39, 41 и 46 лет получили ранения. У пострадавших диагностированы закрытый перелом, контузия, ушиб, осколочные и проникающие ранения. Мужчины доставлены в больницу для оказания помощи,

- говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством Покровской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Войска рф обстреляли Харьковскую область, один человек получил ранения17 дек. 2024, 21:09 • 7302 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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