Армия рф из артиллерии атаковала автобус с пассажирами в Покровском районе: ранены 4 человека
Киев • УНН
В поселке Удачное российские военные обстреляли из артиллерии автобус с пассажирами. Четыре человека в возрасте от 26 до 46 лет получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.
Во вторник, 17 декабря, армия рф нанесла удар по Удачному Покровского района. Был поражен автобус с пассажирами, в результате чего четыре человека получили ранения. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 17 декабря в 15:50, оккупанты, вероятно, из артиллерии обстреляли поселок Удачное Покровского района.
В зоне поражения оказался автобус. Четверо пассажиров в возрасте 26, 39, 41 и 46 лет получили ранения. У пострадавших диагностированы закрытый перелом, контузия, ушиб, осколочные и проникающие ранения. Мужчины доставлены в больницу для оказания помощи,
Под процессуальным руководством Покровской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
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