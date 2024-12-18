Армия рф из артиллерии атаковала автобус с пассажирами в Покровском районе: ранены 4 человека

Во вторник, 17 декабря, армия рф нанесла удар по Удачному Покровского района. Был поражен автобус с пассажирами, в результате чего четыре человека получили ранения. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 17 декабря в 15:50, оккупанты, вероятно, из артиллерии обстреляли поселок Удачное Покровского района.

В зоне поражения оказался автобус. Четверо пассажиров в возрасте 26, 39, 41 и 46 лет получили ранения. У пострадавших диагностированы закрытый перелом, контузия, ушиб, осколочные и проникающие ранения. Мужчины доставлены в больницу для оказания помощи,