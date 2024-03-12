Армия рф атаковала Кривой Рог: в многоэтажке вспыхнул пожар

В Кривом Роге прогремел взрыв. Как сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в результате вражеской атаки произошел пожар в многоэтажке, передает УНН.

Взрыв в Кривом Роге. В результате вражеской атаки произошел пожар в многоэтажке. Всю информацию уточняем - сообщил Лысак.

По словам главы ОВА, угроза продолжается.

"В области воздушная тревога. Будьте в безопасности", - резюмировал он.

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В Воздушных силах Украины предупредили о вражеской ракете в направлении Кривого Рога.