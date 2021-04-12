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Арестович рассказал о сценарии развития событий на Донбассе, что может быть хуже полномасштабной войны с РФ

Киев  •  УНН

 • 74774 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Ситуация с эскалацией на Донбассе может иметь целью повлиять на международную ситуацию через давление на Украину, или же Россия хочет единолично установить контроль "миротворцев" на этой территории. Такое развитие событий очень опасно. Такое мнение высказал в комментарии УНН спикер Трехсторонней контактной группы, советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.

По словам Арестовича, толчком к эскалации, которую мы наблюдаем сейчас, стало сочетание трех контуров в международной политике.

Первый контур - это заявление действующего президента США Джо Байдена о разделении мира на авторитарные и демократические страны и то, что демократические страны готовы применять военную силу для отстаивания своих ценностей. И заявление все того же Байдена о том, что президент РФ Владимир Путин - убийца. Все это было сопряжено с избеганием прямых контактов с президентом РФ.

Второй контур - это последние проигрыши РФ в Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе. Фактически Украина осталась той точкой влияния, через которую РФ хочет повлиять и на позицию в международной политике, а также не допустить интеграции Украины в евроатлантические структуры.

Третий контур, по словам Арестовича, - это собственно процесс переговоров в рамках ТКГ и позиция власти Украины, которая не сдает "красные линии" и преследует пророссийские силы внутри страны.

Цитата:

"Мы имеем три контура, которые сошлись, поэтому наибольшая концентрация российских войск на наших границах, начиная с 2014-15 годов. А еще, если посмотреть на беспрецедентную активность западной дипломатии и откровенные заявления о Российской Федерации, видно, что дело пошло не на шутку. То есть, у западных политиков, через разведку, наверное, есть информация, что на этот раз Россия лелеет реальные замыслы. Возникает вопрос, в чем размеры этих замыслов - или это реально готовность перейти к полномасштабной или региональной войне с одного-двух направлений, или это все же стратегическая кампания по дезинформации, чтобы запугать "держите меня семеро, я за себя не отвечаю" и "сразу делайте уступки по Северному потоку, давайте гарантии, что Украина никогда не вступит в НАТО", - рассуждает Арестович.

Детали

По его мнению, речь идет все же о стратегической кампании по дезинформации. В то же время, попытки обострения на существующем фронте (а не открытие новых фронтов), неизбежны.

Однако, есть сценарий, который может быть хуже попытки ведения полномасштабной войны.

"Еще один сценарий, очень плохой для нас, хуже, чем полномасштабная война - это когда они за одну ночь перекрашивают каски на белые и говорят "мы - миротворцы ОДКБ, которые сюда пришли, чтобы защитить несчастный народ Донбасса от злых украинских фашистов". Кроме того, там может быть какой-то теракт или какой-то обстрел позиций, массовая гибель их военнослужащих или мирных жителей, попытка расшатать ситуацию с мальчиком (ребенок, погибший на Донбассе 2 апреля - ред.) и другое. Это - гораздо худший сценарий, чем полномасштабная война, такое одностороннее провозглашение миротворческой операции. Недаром они ссылаются на Сребреницу (Сербия - ред.), потому что после событий в Сребренице было одностороннее введение миротворцев со стороны ООН, подавление сербской стороны. То есть, есть операции по поддержанию мира, а есть по принуждению к миру, и ООН тогда провела операцию по принуждению к миру, наносились воздушные удары, наземные, а затем миротворцы. Они что-то вроде того могут попробовать сделать на Донбассе. М тогда все это становится очень сложной ситуацией, из которой пока не известно, как выходить. Хотя, конечно, определенные планы у нашего руководства и партнеров есть", - пояснил Арестович.

По его словам, сейчас украинская сторона рассматривает два возможных сценария: попытка обострения ситуации на Донбассе с целью выхода на условный "Минск - 3" или это план по одностороннему введению "миротворцев".

"Это опасный сценарий, но мы его понимаем и это отслеживаем, и у нас есть собственные планы с западными партнерами, которые показывают, что любая попытка сделать первое и второе, не говоря уже о третьем и четвертом, будет дорого стоить", - подчеркнул Арестович.

Дополнение

Обострение на Донбассе продолжается с начала 2021 года. По состоянию на 12 апреля, по информации Офиса Президента, на Донбассе в результате военных действий погибли 26 украинских военных.

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