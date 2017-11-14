Апелляционный суд оставил меру пресечения Авакову-младшему без изменений (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Апелляционный суд Киева оставил без изменений меру пресечения сыну министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александру в виде личного обязательства, передает корреспондент УНН.
"Коллегия судей Апелляционного суда постановила: постановление следственного судьи Соломенского районного суда Киева ... оставить без изменений. Апелляционную жалобу прокурора САП Василия Кричуна оставил без удовлетворения. Постановление обжалованию не подлежит", - заявил председательствующий судья резолютивную часть решения.
По словам судьи, полный текст постановления будет объявлен в 16.50 19 ноября.
Напомним, 1 ноября Соломенский районный суд избрал для сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного средства контроля.
Также личное обязательство двум другим фигурантам дела: бывшему заместителю главы МВД и третьем подозреваемому Владимиру Литвину.
В связи с этим в САП заявили, что подали апелляционные жалобы на решение суда об избрании подозреваемым по "делу рюкзаков" мер в виде личных обязательств.