Апеляційний суд залишив запобіжний захід Авакову-молодшому без змін (доповнено)

"Колегія суддів Апеляційного суду ухвалила: ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду Києва … залишити без змін. Апеляційну скаргу прокурора САП Василя Кричуна залишив без задоволення. Ухвала оскарженню не підлягає", - оголосив головуючий суддя резулятивну частину рішення.

За словами судді, повний текст ухвали буде оголошено о 16.50 19 листопада.

Нагадаємо, 1 листопада Солом’янський районний суд обрав для сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександра запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з носінням електронного засобу контролю.

Також особисте зобов’язання двом іншим фігурантам справи: колишньому заступнику голови МВС та третьому підозрюваному Володимиру Литвину.

У зв’язку з цим у САП заявили, що подали апеляційні скарги на рішення суду про обрання підозрюваним у “справі рюкзаків” запобіжних заходів у вигляді особистих зобов’язань.