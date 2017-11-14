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Апеляційний суд залишив запобіжний захід Авакову-молодшому без змін (доповнено)

Апеляційний суд залишив запобіжний захід Авакову-молодшому без змін (доповнено)

Київ • УНН

 • 27247 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Апеляційний суд Києва залишив без змін запобіжний захід сину міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександру у вигляді особистого зобов’язання, передає кореспондент УНН.

"Колегія суддів Апеляційного суду ухвалила: ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду Києва … залишити без змін. Апеляційну скаргу прокурора САП Василя Кричуна залишив без задоволення. Ухвала оскарженню не підлягає", - оголосив головуючий суддя резулятивну частину рішення.

За словами судді, повний текст ухвали буде оголошено о 16.50 19 листопада.

Нагадаємо, 1 листопада Солом’янський районний суд обрав для сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександра запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з носінням електронного засобу контролю.

Також особисте зобов’язання двом іншим фігурантам справи: колишньому заступнику голови МВС та третьому підозрюваному Володимиру Литвину.

У зв’язку з цим у САП заявили, що подали апеляційні скарги на рішення суду про обрання підозрюваним у “справі рюкзаків” запобіжних заходів у вигляді особистих зобов’язань.

Українські Національні Новини

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