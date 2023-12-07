Апелляционный суд оставил Дубинского под стражей
Киев • УНН
Киевский суд оставил народного депутата Александра Дубинского, подозреваемого в государственной измене, под стражей до 12 января 2024 года без права внесения залога.
Суд в Киеве оставил нардепа Александра Дубинского под стражей до 12 января 2024 года без права на залог. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на Суспільне.
Детали
Киевский апелляционный суд оставил без изменений апелляцию нардепа Дубинского о содержании его под стражей. Нардеп пробудет в СИЗО до 12 января 2024 года без права на залог.
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Перед заседанием он заявил, что у него сломано 10 и 11 ребер с левой стороны. Ранее УНН сообщал, что нардеп заявил о якобы избиении в СИЗО. В то же время в полиции Киева и Киевском следственном изоляторе не подтвердили факт избиения после проверки.
Напомним
Печерский районный суд Киева отправил нардепа Александра Дубинского, которого подозревают в государственной измене под стражу до 12 января 2024 года.
Апелляционный суд оставил Дубинского под стражей
Киевский суд оставил народного депутата Александра Дубинского, подозреваемого в государственной измене, под стражей до 12 января 2024 года без права внесения залога.
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