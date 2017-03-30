Антикоррупционная прокуратура задержала одного из руководителей ДФС

"Сегодня прокурорами САП было согласовано подозрение руководителю Департамента погашения обязательств ДФС Украины и он уже был задержан", - заявил Н.Холодницький.

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По его словам временно отстраненный от должности председателя ДФС Роман Насиров "проходит" по данному делу. При этом по его словам, на сегодня Р.Насиров не затрагивает обязательств, возложенных на него судом.

"Сейчас будем определяться с мерой пресечения (задержанному руководителю департамента - ред.)", - сказал Н.Холодницький.

Он отметил, что ожидает завершения уголовного производства в отношении Р.Насирова в установленном законодательством срок без необходимости его продлевать.

Напомним, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога, которую за него внесла жена.