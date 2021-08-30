Аномальной жары не будет: какую погоду стоит ждать в сентябре

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"На ближайшую синоптическую перспективу жары ожидать не стоит. Только последние несколько дней лета, сегодня, завтра по южным, юго-восточным областям, таких как Херсонская, Николаевская, Запорожская, там еще температура продержится до 30-33 градусов. Остальные территории уже начнут понемногу чувствовать дыхание осени", - сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

В частности, в северных областях, а именно по Киеву ночью были дожди с грозами. Это связано с тем, что на северо-запад от Украины стоит высотный циклон, и его фронтальные системы влияют сейчас на западные области и частично на северные и центральные.

"Влияние этого циклона будет продолжаться и больше всего его будут чувствовать западные и северные области. Будут дожди, но с перерывами. 1 сентября у нас будут происходить такие синоптические процессы, что будут меняться воздушные потоки на северо-западные. Это означает, что уже начнет поступать прохладная воздушная масса", - говорят в Укргидрометцентре.

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Что касается столицы, то в конце этой недели ночные минимумы будут в пределах 9-12 градусов. Дневные максимумы - 18-19. Следующие выходные, 11 и 12 сентября, встретят жителей столицы такими же температурами.