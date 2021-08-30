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Аномальної спеки не буде: яку погоду варто чекати у вересні

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. У вересні аномальна спека в Україну не повернеться. Такий прогноз дали УНН в Укргідрометцентрі.

Цитата:

“На найближчу синоптичну перспективу спеки очікувати не варто. Тільки останні кілька днів літа, сьогодні, завтра по південних, південно-східних областях, таких як Херсонська, Миколаївська, Запорізька, там ще температура протримається до 30-33 градусів. Решта територій вже почне потрохи відчувати подих осені”, — повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

Зокрема, у північних областях, а саме по Києву цієї ночі були дощі з грозами. Це пов’язано з тим, що на північний захід від України стоїть висотний циклон, і його фронтальні системи впливають зараз на західні області і частково на північні та центральні.

“Вплив цього циклону буде продовжуватися і найбільше його відчуватимуть західні та північні області. Будуть дощі, але з перервами. 1 вересня у нас будуть відбуватися такі синоптичні процеси, що будуть змінюватися повітряні потоки на північно-західні. Це означає, що вже почне надходити прохолодна повітряна маса”, — кажуть в Укргідрометцентрі.

Додамо

Щодо столиці, то наприкінці цього тижня нічні мінімуми будуть в межах 9-12 градусів. Денні максимуми - 18-19. Наступні вихідні, 11 та 12 вересня, зустрінуть жителів столиці такими ж температурами.

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