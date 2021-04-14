АМКУ не объяснил, почему отклонил три заявки китайцев по "Мотор Сич", по четвертой сослался на санкции

Цитата

“Заявление о предоставлении разрешения компании “Skyrizon Aircraft Holdings Limited” на приобретение акций ПАО “Мотор Сич”, которое обеспечит превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества, не было принято к рассмотрению, поскольку концентрация запрещена в соответствии с Законом Украины “О санкциях”, — сказано в ответе АМКУ, подписанном главой ведомства.

Детали

Как известно, до введения санкций АМКУ трижды возвращал аналогичные заявки китайских инвесторов без принятия решения по существу (об отказе в концентрации с объяснением причин, либо о согласовании такой концентрации контрольного пакета акций), на основании процедурных моментов или запрашивая дополнительную второстепенную информацию.

В АМКУ не ответили на вопрос о мотивах обращения Комитета в 2017 году к Службе безопасности Украины с просьбой предпринять меры для препятствования дальнейшей перерегистрации акций ПАО “Мотор Сич”. В то же время, в АМКУ признают, что на протяжении четырех лет, когда в разных конфигурациях китайцы подавали заявки на концентрацию контрольного пакета акций “Мотор Сич”, Комитет так и не установил, влечет ли это за собой угрозу монополизации рынка. Было лишь определено, что госконцерн “Укроборонпром” является единственным конкурентом предприятия на рынке услуг обслуживания и ремонта авиадвигателей. Влияние же приобретения китайцами на экономическую конкуренцию АМКУ не оценивал.

“Указанные вопросы рассматривались во время рассмотрения дел о концентрации. Поскольку соответствующие дела о концентрации были закрыты без принятия решения по сути, влияние концентрации на конкуренцию в отрасли производства двигателей не определено”, — сообщила глава АМКУ Ольга Пищанская в своем ответе.

Напомним

Ранее эксперты многократно обращали внимание на тот факт, что концентрация контрольного пакета акций “Мотор Сич” китайскими акционерами не окажет влияния на конкуренцию в этой индустрии и не создает рисков формирования монополии или доминирования одной компании. По их мнению, проволочки АМКУ были частью механизма по сохранению контроля над заводом для его бывшего собственника Вячеслава Богуслаева, подконтрольный которому менеджмент многие годы грабил компанию, нанося ей огромные убытки — заявлял известный экономический эксперт Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра.

Финансовые аналитики обращали внимание, что в ряде вопросов АМКУ вышел за пределы своих компетенций, пытаясь подменить собой регуляторов финансовых рынков, и запрашивал информацию о подразделениях компаний-акционеров, не имеющих отношения к производству двигателей и заводу, а занимающихся операциями на финансовых рынках. А известный политолог Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий, считает, что действия АМКУ, который тянул время, не согласовывая концентрацию и не отказывая в ней, позволили уйти от ответственности всем государственным деятелям и структурам, замешанным в противозаконном блокировании доступа китайских акционеров к управлению ПАО “Мотор Сич”.

В целом, мировой авиарынок не является конкурентной средой — здесь действуют глобальные конгломераты, делящие между собой глобальный рынок: американская Boeing с единичными производителями двигателей, европейская Airbus также совместно со считанными производителями двигателей, Китайская государственная авиастроительная корпорация, ориентированная на импортозамещение на своем страновом рынке, а также ряд небольших национальных компаний, не оказывающих заметного влияния на глобальную расстановку сил в мировом авиационном производстве.

Как известно, сейчас 100% акций ПАО “Мотор Сич” арестованы и находятся в управлении государственного агентства АРМА, которое должно выбрать нового управителя для запорожского завода. О своем интересе к управлению предприятием заявил госконцерн Укроборонпром. Китайские инвесторы, тем временем, обращаются в международный арбитраж — там они намерены взыскать с государства Украина ущерб в размере $ 3,6 млрд за экспроприацию своих инвестиций украинской властью.