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Американские препараты "Гилеад" против гепатита С не имеют никаких эксклюзивных прав - В.Чумак

Киев • УНН

 • 13906 просмотра

Так как препараты регистрировались в Украине без предоставления полного досье

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Препарат "Солвади" против гепатита С от американской компании "Гилеад" был зарегистрирован на территории Украины по упрощенной процедуре, то есть без предоставления полного пакета регистрационной информации - досье. Таким образом он не имеет никаких эксклюзивных прав и преференций. А соответственно, "Гилеад" не может требовать от Украины отменить регистрации других аналогичных препаратов. Более того, попытки американцев монополизировать украинский рынок противоречат Соглашению ТРИПС (Соглашение ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности). Об этом в комментарии УНН объяснил эксперт в области регистрации лекарств Виктор Чумак.

Американские препараты "Гилеад" против гепатита С не имеют никаких эксклюзивных прав - В.Чумак

Как известно, компания "Гилеад" требует от Украины отменить регистрацию лекарств против гепатита С на основе действующего вещества Софосбувир, которыми сегодня лечатся пациенты по всей стране.

Компания заявила, что имеет эксклюзивное право на продажу в Украине своего препарата "Солвади", а всех других подобных лекарств быть, вроде бы, не должно.

В КМУ подготовили Мировое соглашение с "Гилеад", текст проекта которого указывает на готовность правительства лишить больных украинцев более доступной альтернативы.

Вместе с тем, по словам эксперта В.Чумака требования "Гилеад" иметь монопольное положение в Украине - безосновательны.

"Совсем недавно были ратифицированы изменения к соглашению "ТРИПС" изменения к соглашению предусматривают постоянный механизм принудительного лицензирования относительно запатентованной фармацевтической продукции, который позволяет обеспечить доступность для членов ВТО, которые в этом нуждаются, необходимых генерических лекарственных средств, произведенных в других странах, - ред.). Это означает, что если страна видит, что у нее есть проблема с доступом к каким-то лекарств, то она дает команду обеспечить их производство у себя, или, если возможности у нее нет это сделать, то она имеет право закупать эти лекарства в тех странах, которые уже их отварили", - сказал он.

По словам В.Чумака, если Украина ратифицировала Соглашение ТРИПС, то ни о каком мировым соглашении с американскими компаниями, которые пытаются навязать монополию своих препаратов на украинском рынке, и речи быть не может.

"Я вам так скажу: о каком мировом соглашении можно говорить, когда произошла ратификация в Украине изменений в соглашение ТРИПС, где Украина, имея сильную фармацевтическую отрасль, может спокойно сделать принудительное лицензирование. Что это такое - в законе выписано и международным правом это уже ратифицировано такая норма, что если это заболевание гепатит С или ВИЧ/СПИД является угрозой для Украины — правительство принимает решение и пожалуйста мы начинаем выпускать препарат и все. А это мировое соглашение (между Украиной и "Гилеад", - ред.) оно заблокирует нам действия эти изменения в ТРИПС.

К тому же, когда препарат регистрируется по упрощенной процедуре и не предоставляется полное регистрационное досье на препарат - его эксклюзивность потеряна, все. Они зарегистрировали препарат по упрощенной - все, потеряна эксклюзивность, и чтобы не потерять эту эксклюзивность они предлагают сделку. Эту проблему надо связывать с соглашением ТРИПС!

Другое дело - если была бы регистрация по полному досье - тогда бы наступила эксклюзивность, на 5 лет", — объяснил В.Чумак.

Эксперт добавил, что сегодня под видом борьбы с коррупцией общественные организации под названиями "Защита пациентов" или "Пациенты Украины" фактически лоббируют компании, которые поставляют нам очень дорогие лекарства.

"Такая ситуация была у нас по диабету в 2012 году, когда Богатырева напугала всех и пробовала ввести референтные цены на дорогущие аналоги, которые не закупает даже Германия, потому что они для них дорогие. И тогда такие же, эти же фирмы, тоже предлагали заключить такое соглашение, закупать препараты - а они будут постепенно снижать цены... кстати мы как покупали так и покупаем по сегодня эти препараты в 2 раза дороже, чем они стоят например в Великобритании.

У нас за пациентов не думает никто. Минздрав по сегодня рассказывает сказки, а на самом деле работает на фарму. Как обеспечивали иностранные фармы рынком нашим несчастным — так и обеспечивают. По этому поводу даже есть отчет американских экспертов за 2015 год", - добавил он.

Напомним, как сообщал УНН, попытки КМУ и У.Супрун запретить в Украине лекарства от гепатита С в ВРУ назвали лоббизмом интересов американской фирмы.

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