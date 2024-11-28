Американец получил $1 млн компенсации после 27 лет в тюрьме за чужое преступление
Киев • УНН
Майкл Салливан был освобожден после 27 лет заключения, когда тест ДНК доказал его невиновность. Штат Массачусетс выплатил ему компенсацию в размере $1 млн за неправомерное осуждение.
Американцу Майклу Салливану присудили 1 млн долларов после 27 лет неправомерного тюремного заключения, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Майкл Салливан провел более 27 лет в тюрьме Массачусетса в США за убийство, относительно которого он годами уверял, что не совершал его. Он был освобожден в 2013 году после нового судебного разбирательства, и новая технология ДНК доказала его невиновность.
Ранее в этом месяце Салливан получил 13 млн долларов от государства, хотя правила Массачусетса ограничивают вознаграждение за неправомерное осуждение до 1 млн долларов.
Салливан, потерявший мать и четырех братьев и сестер во время тюремного заключения, говорит, что эти деньги "никогда не возместят годы", которые он потерял.
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