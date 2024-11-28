Американец получил $1 млн компенсации после 27 лет в тюрьме за чужое преступление

Американцу Майклу Салливану присудили 1 млн долларов после 27 лет неправомерного тюремного заключения, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Майкл Салливан провел более 27 лет в тюрьме Массачусетса в США за убийство, относительно которого он годами уверял, что не совершал его. Он был освобожден в 2013 году после нового судебного разбирательства, и новая технология ДНК доказала его невиновность.

Ранее в этом месяце Салливан получил 13 млн долларов от государства, хотя правила Массачусетса ограничивают вознаграждение за неправомерное осуждение до 1 млн долларов.

Салливан, потерявший мать и четырех братьев и сестер во время тюремного заключения, говорит, что эти деньги "никогда не возместят годы", которые он потерял.

Американец утверждает, что выиграл $340 млн, но представители лотереи отказывают, указывая на "человеческую ошибку"