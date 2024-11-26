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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Альбом Элтона Джона приостановлен, потому что он "не видит"

Альбом Элтона Джона приостановлен, потому что он "не видит"

Киев  •  УНН

 • 7038 просмотра

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Элтон Джон сообщил, что не видит правым глазом и имеет проблемы с левым в течение четырех месяцев. Из-за проблем со зрением музыкант не может читать и работать над новым альбомом.

Сэр Элтон Джон заявил, что не смог закончить свой новый альбом, поскольку у него все еще проблемы со зрением после перенесенной в июле инфекции. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

По информации BBC в своем интервью Элтон Джон рассказал, что в течение последних четырех месяцев не видит правым глазом, а его левый глаз "не лучший".

Это меня просто ошеломило. Я ничего не вижу, ничего не могу читать, ничего не могу видеть

- рассказал певец.

Элтон Джон признался, что давно застрял на записи альбома из-за проблем с глазами. Однако он уверен, что все будет хорошо и он скоро вернется к делам ведь сейчас он сосредоточен на лечении.

Напомним

Ранее УНН информировало, что сэр Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с "ограниченным зрением на один глаз".

Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»4 сент. 2024, 09:42 • 134547 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

УНН Lite