Из-за митинга на улице М.Грушевского было временно ограничено движение транспорта

Движение было ограничено ориентировочно в 13:45.

При этом по состоянию на 14:09, по данным "Яндекс карт", на улице М.Грушевского - пробки.

Скорость движения здесь не превышала 7 км/ч.

Напомним, 29 марта пробки в Киеве достигли восьми баллов.