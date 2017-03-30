Из-за митинга на улице М.Грушевского было временно ограничено движение транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Киеве на улице Михаила Грушевского из-за митинга в районе Дома правительства было временно ограничено движение транспорта, передает корреспондент УНН.
Движение было ограничено ориентировочно в 13:45.
При этом по состоянию на 14:09, по данным "Яндекс карт", на улице М.Грушевского - пробки.
Скорость движения здесь не превышала 7 км/ч.
Напомним, 29 марта пробки в Киеве достигли восьми баллов.