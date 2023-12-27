Актер из оскароносного фильма "Паразиты" найден мёртвым

Южнокорейский актер Ли Сон-гюн, сыгравший главную роль в оскароносной картине "Паразиты", был обнаружен мёртвым в машине, пишет УНН со ссылкой на euronews.

Детали

Ли Сон-гюн, наиболее известный по роли в фильме "Паразиты", получившем 4 "Оскара", был найден мёртвым в среду в одном из парков Сеула. Его тело находилось в машине.

По информации агентства Yonhap, всё указывает на самоубийство. Как передаёт Reuters, менеджер звезды заявил полиции, что Ли ушёл из дома, оставив предсмертную записку.

48-летний актёр находился под следствием в связи с обвинением в незаконном употреблении марихуаны и других наркотиков. По сообщениям, он трижды подвергался допросам, один из которых продолжался 19 часов. Ли был отстранён от участия в телевизионных и коммерческих проектах.

Нарушение жёстких законов Южной Кореи о наркотиках может стоить шести месяцев тюремного заключения, для "рецидивистов и дилеров" предусмотрено наказание до 14 лет лишения свободы.

Дополнение

Мрачный комедийный триллер режиссёра Пон Джун-хо "Паразиты" взял "Оскара" в 2020 году в четырёх категориях: лучший фильм, лучший режиссёр, лучший оригинальный сценарий и лучший фильм на иностранном языке.

"Паразиты" – первая неанглоязычная картина, получившая "Оскар" за лучший фильм.