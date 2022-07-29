Акт терроризма в Еленовке совершили наемники ЧВК "Вагнера" по команде Пригожина - разведка

Детали

28 июля на территории бывшей исправительной колонии №120 в городе Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области, которая сейчас используется как место содержания украинских военнопленных, произошел мощный взрыв. В результате взрыва было разрушено помещение, где находились пленные украинцы. По сообщению российских источников, около 40 украинцев убиты, количество раненых – уточняется.

Взрывы произошли на территории промзоны в новом помещении, которое должно было быть специально оборудовано для содержания пленных, выведенных из «Азовстали». Оборудование здания закончилось 2 дня назад, после чего в него перевели часть удерживаемых украинских защитников.

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«Взрывы в Еленовке, приведшие к гибели украинских Защитников – сознательная провокация и безоговорочный акт терроризма со стороны вооруженных сил оккупанта. По имеющейся информации, он осуществлен руками наемников из состава ЧВК «Вагнера» (Лига) по личной команде номинального владельца указанного ЧВК – Евгения Пригожина. Организация и совершение теракта не были согласованы с руководством министерства обороны рф», – говорится в сообщении.

По информации ГУР, главная цель теракта – сокрытие фактов тотального хищения средств, выделенных на содержание украинских военнопленных. Известно, что 1 августа на «объект» должна была прибыть комиссия из Москвы для проверки расходов выделенных средств и условий содержания пленных. Поскольку реальное состояние здания и условия содержания в нем пленных не отвечали требованиям российского руководства, «проблема» была решена путем уничтожения помещения вместе с размещенными в нем украинцами.

Кроме того, провокация сделана для увеличения социального напряжения в Украине. Учитывая большой общественный интерес к судьбе Героев «Азовстали», по мнению авторов сценария совершенного теракта, смерть Защитников должна привести к росту социальной напряженности в Украине.

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«В целях выяснения реальных обстоятельств теракта и недопущения повторения подобного в будущем, призываю все международные институции высказать жесткую позицию относительно событий в Еленовке. Международное движение Красного креста и Красного Полумесяца, которое является одним из гарантов безопасности и надлежащего содержания украинских военнопленных, должно дать надлежащую оценку событиям и приложить усилия для выяснения реальных обстоятельств и причин убийства украинских Защитников. Украина требует немедленного допуска представителей Украины на место происшествия для изучения ситуации и контроля условий содержания пленных украинских защитников. Также подчеркиваю необходимость проведения детального мониторинга условий содержания украинских пленных и гарантирования сохранения их жизни и здоровья», – заявил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

Напомним

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска намеренно обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что удар по Еленовке – это уничтожение рашистами доказательств военных преступлений.

По данным Офиса Генпрокурора, в результате обстрела колонии в Оленивке погибли примерно 40 человек, получили ранения – 130.