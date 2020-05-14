Агрохолдинг МХП поддержал 129 медучреждений
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Агрохолдинг МХП, производитель курятины "Наша Ряба", за два месяца поддержал 129 медучреждений в регионах своего присутствия, сообщает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.
"21 880 комплектов защитной одежды и 108 500 масок и респираторов получили медицинские учреждения в 31 районе Винницкой и Черкасской областей", - сообщили в МХП.
Общая сумма помощи на противодействие коронавирусу в стране достигла 84 млн грн.