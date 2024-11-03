Агрессор нанес 266 ударов по Запорожской области: нет пострадавших

В пределах суток захватчики нанесли 266 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По информации, в том числе 4 авиационных удара по Лобковому, Пятихатках, Новодаровке и Малой Токмачке.

В то же время 124 беспилотника различных модификаций атаковали Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Новодаровку и Малиновку. Также 9 обстрелов из реактивных систем залпового огня были зафиксированы в Малой Токмачке, Роботино, Новодаровке и Орехове.

129 артиллерийских обстрелов ударили по территории Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки, Новодаровки и Преображенки.

Всего поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры, однако среди мирных жителей нет пострадавших.

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