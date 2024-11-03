Агрессор нанес 266 ударов по Запорожской области: нет пострадавших

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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 108169 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 117926 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 119765 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 140241 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 152666 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 145277 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
31 октября 2024, 11:11 • 142169 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

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В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
31 октября 2024, 10:01 • 192572 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

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Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 131960 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Агрессор нанес 266 ударов по Запорожской области: нет пострадавших

Агрессор нанес 266 ударов по Запорожской области: нет пострадавших

Киев  •  УНН

05:06 • 6208 просмотра

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За сутки вражеские войска совершили 266 атак по 10 населенным пунктам Запорожской области, включая 4 авиаудара и 124 атаки беспилотниками. Зафиксировано 6 разрушений инфраструктуры, пострадавших среди гражданских нет.

В пределах суток захватчики нанесли 266 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По информации, в том числе 4 авиационных удара по Лобковому, Пятихатках, Новодаровке и Малой Токмачке.

В то же время 124 беспилотника различных модификаций атаковали Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Новодаровку и Малиновку. Также 9 обстрелов из реактивных систем залпового огня были зафиксированы в Малой Токмачке, Роботино, Новодаровке и Орехове.

129 артиллерийских обстрелов ударили по территории Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки, Новодаровки и Преображенки.

Всего поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры, однако среди мирных жителей нет пострадавших.

Оккупанты нанесли более 230 ударов по Запорожской области: без жертв2 ноября 2024, 05:19 • 19305 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
zaporozheЗапорожье