Агрессор нанес 266 ударов по Запорожской области: нет пострадавших
Киев • УНН
За сутки вражеские войска совершили 266 атак по 10 населенным пунктам Запорожской области, включая 4 авиаудара и 124 атаки беспилотниками. Зафиксировано 6 разрушений инфраструктуры, пострадавших среди гражданских нет.
В пределах суток захватчики нанесли 266 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
По информации, в том числе 4 авиационных удара по Лобковому, Пятихатках, Новодаровке и Малой Токмачке.
В то же время 124 беспилотника различных модификаций атаковали Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Новодаровку и Малиновку. Также 9 обстрелов из реактивных систем залпового огня были зафиксированы в Малой Токмачке, Роботино, Новодаровке и Орехове.
129 артиллерийских обстрелов ударили по территории Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки, Новодаровки и Преображенки.
Всего поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры, однако среди мирных жителей нет пострадавших.
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