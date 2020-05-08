Афера с имуществом Нацгвардии: САП снова настаивает на аресте Микитася

КИЕВ. 8 мая. УНН. В Высший антикоррупционный суд подано ходатайство об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей с альтернативой внесения 100 млн гривен залога экс-президенту "Укрбуда" Максиму Микитасю, которого обвиняют в злоупотреблениях с квартирами для Нацгвардии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.