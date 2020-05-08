Афера с имуществом Нацгвардии: САП снова настаивает на аресте Микитася
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Высший антикоррупционный суд подано ходатайство об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей с альтернативой внесения 100 млн гривен залога экс-президенту "Укрбуда" Максиму Микитасю, которого обвиняют в злоупотреблениях с квартирами для Нацгвардии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"8 мая 2020 года прокурором САП подано в Высший антикоррупционный суд ходатайство об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей с альтернативой внесения 100 млн гривен залога одному из фигурантов по делу завладение квартирами Нацгвардии, а именно бывшему народному депутату", - говорится в сообщении.
Как напоминает САП, 29 апреля 2020 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила решение следственного судьи, которым с подозреваемого по делу завладение квартирами Нацгвардии, а именно бывшего народного депутата, в доход государства взыскано 80 млн гривен.
Также суд апелляционной инстанции частично удовлетворил апелляционную жалобу защитников бывшего нардепа и определил, что взысканию подлежит только 30 млн гривен залога.
"Кроме того, Апелляционная палата ВАКС определила для указанного подозреваемого новый залог - 100 млн гривен. Несмотря на то, что срок внесения залога закончился, бывший депутат до сих пор не оплатил средства", - отмечается в сообщении.
Несмотря на грубое нарушение условий меры пресечения, прокурор обратился в суд с требованием изменить бывшему депутату меру пресечения.
Напомним, экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины.