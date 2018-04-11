Адвокат: защитить права украинских заробитчан фактически невозможно

Юристы и эксперты по трудовому праву считают работу за рубежом часто слишком рискованной, а вызовы, стоящие перед нелегальными Украинский работниками в Польше и других странах, - чрезмерно высокими, чтобы это имело смысл. Речь идет о случае, когда украинским рабочим ежемесячно пришлось работать по 350 часов в заведениях общественного питания в Польше. В свою очередь юристы говорят, что защитить права людей, которые работали нелегально, фактически невозможно.

"По итогам своей работы они могут остаться без заработной платы, без социальных гарантий, стать жертвами преступлений, и при этом никаких правовых последствий для так называемых их работодателей не наступит, поскольку в них будут отсутствовать какие-либо документы, подтверждающие правовые отношения с работодателем ", - пояснил С.Степанський.

К особой категории риска, как говорится в материале, посвященном недавней деле окружной прокуратуры Варшавы, принадлежат рабочие специальности.

"Например, водители или экспедиторы. На них вообще могут повесить еще и материальную ответственность, или придется человеку платить зарубежные штрафы в Украине", - говорится в материале.