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"AB InBev Efes Украина" пригласила журналистов воочию увидеть восстановленную Николаевскую пивоварню

Киев • УНН

 • 1426069 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. 24 февраля 2022 года Николаевская пивоварня вынужденно остановила производство. Из-за ее расположения в зоне боевых действий, это решение было необходимым, чтобы обезопасить сотрудников. За время простоя завод претерпел повреждения: в результате ракетных обстрелов сильно пострадали 3 склада пивоварни, при этом, основной склад был почти полностью разрушен.

"AB InBev Efes Украина" пригласила журналистов воочию увидеть восстановленную Николаевскую пивоварню

Однако, несмотря на огромные убытки и потерю части оборудования, «AB InBev Efes Украина» осуществила главное – уберегла жизнь и здоровье сотрудников.

«К запуску пивоварни готовились ответственно: провели диагностику, ремонт и пусконаладку всего производственного оборудования. По состоянию на сегодня мы восстановились и работаем. Мы уверены, что успех всей страны зависит от ежедневного труда каждого из нас, поскольку поддержка экономического и социального фронта обеспечивают развитие экономики Украины и благосостояние людей», – рассказывает директор пивоварни Александр Балахнов.

На этой неделе производство посетили журналисты, чтобы воочию увидеть, как работает пивоварня, ведь сейчас все три линии пивоварни (ПЭТ, стекло 0,5 л и КЕГа) уже полностью восстановлены и начали полноценное производство любимых брендов миллионов украинцев: в частности, очень ждали возвращения настоящей николаевской легенды — пива «Янтарь» и других любимых брендов, таких как «Белое», «Белая Ночь», «Черниговское Светлое», «Титан» и «Рогань Традиционное».

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