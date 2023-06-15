"AB InBev Efes Украина" пригласила журналистов воочию увидеть восстановленную Николаевскую пивоварню

Однако, несмотря на огромные убытки и потерю части оборудования, «AB InBev Efes Украина» осуществила главное – уберегла жизнь и здоровье сотрудников.

«К запуску пивоварни готовились ответственно: провели диагностику, ремонт и пусконаладку всего производственного оборудования. По состоянию на сегодня мы восстановились и работаем. Мы уверены, что успех всей страны зависит от ежедневного труда каждого из нас, поскольку поддержка экономического и социального фронта обеспечивают развитие экономики Украины и благосостояние людей», – рассказывает директор пивоварни Александр Балахнов.

На этой неделе производство посетили журналисты, чтобы воочию увидеть, как работает пивоварня, ведь сейчас все три линии пивоварни (ПЭТ, стекло 0,5 л и КЕГа) уже полностью восстановлены и начали полноценное производство любимых брендов миллионов украинцев: в частности, очень ждали возвращения настоящей николаевской легенды — пива «Янтарь» и других любимых брендов, таких как «Белое», «Белая Ночь», «Черниговское Светлое», «Титан» и «Рогань Традиционное».