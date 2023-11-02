AB InBev Efes Украина вместе с Агентством регионального развития Черниговской области поддержала проект "Бизнес-инкубатор для ветеранов/нок и членов их семей"

Проект «Бизнес-инкубатор для ветеранов/нок и членов их семей», инициированный Агентством регионального развития Черниговской области в партнерстве с Департаментом экономического развития Черниговской ОГА, ДО «Региональный фонд поддержки предпринимательства по Черниговской области», Черниговской региональной торгово-промышленной палатой, ОО «Ветеранское пространство Украины «Серцевир» при поддержке AB InBev Efes Украина.

Учебная программа бизнес-инкубатора призвана помочь ветеранам получить необходимые знания по превращению идей в успешный бизнес и дальнейшего эффективного управления собственным делом. Эта программа также способствует преодолению страха и неуверенности перед тем, как сделать шаг на встречу предпринимательской деятельности. В течение месяца участников ждет участие в тренингах, бизнес-завтраках, экскурсиях на производства Черниговщины. Отдельным этапом обучения будет выполнение домашних заданий, направленных на подготовку участников к успешной защите собственных бизнес-проектов.

Со своей стороны AB InBev Efes Украина обеспечивает финансовую поддержку бизнес-инкубатора и организует экскурсию для ветеранов на Черниговскую пивоварню. Дополнительным элементом обучения будет лекция от бренд-менеджера «Черниговское» Валерии Гладилиной, которая представит реальные кейсы по запуску маркетинговых кампаний и выводу новых продуктов на рынок.

В первый день проекта участников приветствовал Евгений Ворожко, директор Черниговской пивоварни AB InBev Efes Украина. Он рассказал о важности поддержки домашних регионов для компании, ведь развитие и процветание бизнеса возможно только при условии процветания общин. Также он рассказал о сложном пути, который преодолели сотрудники пивоварни и компания в целом во время вынужденного простоя, а также дальнейшего восстановления Черниговской пивоварни и перезапуска производства.

«Как представители крупного бизнеса мы имеем широкий опыт сотрудничества с малым и средним бизнесом, и такое взаимовыгодное сотрудничество необходимо, ведь это не только поддерживает предпринимателей, но и позволяет создавать новые рабочие места и поддерживать локальную экономику региона, – подчеркнул он. – Во время проведения бизнес-инкубатора мы будем приветствовать вас на Черниговской пивоварне, где погрузим в процесс рождения настоящего украинского пива».

В сентябре Черниговская пивоварня, которая с первого дня полномасштабного вторжения вынужденно остановила производство, отпраздновала первую годовщину с момента своего перезапуска. В честь этого события в начале октября предприятие впервые посетили журналисты. Во время экскурсии по производству они воочию увидели отремонтированные складские помещения и производственное оборудование, которое сегодня работает на полную мощность и ежедневно производит давно знакомые и любимые многими украинцами бренды пива.

История Черниговской пивоварни и личный опыт ее работников, которые не потеряли силы духа и с верой в светлое будущее плодотворно работали для восстановления производства запечатлены в документальной ленте «Непреодолимые», которую можно посмотреть по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=tQC3M2Msdi0