А.Хуг: режим прекращения огня возле Донецкой фильтровальной станции очень нестабильный
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Сейчас в районе Авдеевки ситуация с соблюдением режима прекращения огня хрупкая, необходимо ее стабилизировать. Об этом, находясь на станции, сообщил первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает УНН со ссылкой на Twitter СММ ОБСЕ.
"А.Хуг: до сих пор на Донецкой фильтровальной станции вместе с другими наблюдателями. Режим прекращения огня очень хрупкий. Его надо стабилизировать", - говорится в сообщении СММ ОБСЕ.
Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Несколько тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.
Российская сторона в СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке.
Ранее бригады выехали для ремонта систем электроснабжения в Авдеевке.
Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе началось в Минске.