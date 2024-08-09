9 августа: Всемирный день книголюбов, Международный день коренных народов мира

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Первым печатным изданием в мире считается книга, напечатанная путем ксилографии в Корее в 751 году. На территории Европы этот метод начали использовать только в 14 веке. Для создания книги сначала вырезали деревянную форму с изображением страницы, затем смачивали ее чернилами и отпечатывали на бумаге.

Сегодня, девятого августа, все любители книг, могут присоединиться к Всемирному дню книголюбов. Событие возникло США, однако довольно быстро стало популярным во многих странах мира, пишет УНН.

Первыми книгами считаются древние рукописи, которые делали на папирусе и пергаменте.

Первым печатным изданием в мире считается книга, напечатанная путем ксилографии в Корее в 751 году. На территории Европы этот метод начали использовать только в 14 веке. Для создания книги сначала вырезали деревянную форму с изображением страницы, затем смачивали ее чернилами и отпечатывали на бумаге. Таким образом получалось быстро сделать много копий одной книги.

В 1045 году в Китае была разработана разборная матрица из керамики для печати книг. Выглядело это следующим образом - в неглубокий поддон наливали расплавленный воск, на который складывали иероглифы. С помощью ровной дощечки символы выравнивались, после полного застывания воска матрицу можно было использовать для печати.

Стремительный взлет популярности книгоиздательства в мире произошел в 18 веке. На сегодняшний день у людей есть возможности читали книги в электронном варианте, слушать аудио-книги. Несмотря на это, популярность именно печатных книг не уменьшается.

С 1994 года, по инициативе ООН, сегодня проходят мероприятия по случаю Международного дня коренных народов мира.

Целью этого события является сохранение культуры и прав коренных народов, которые всегда проживали на определенной территории, сохранили свою идентичность и культурные ценности. Ведь во многих странах мира коренные народы подвергаются ассимиляции.

На сегодняшний день к коренным народам относят около 370 миллионов жителей нашей планеты, проживающих в 80 странах мира.

В Украине к коренным народам относятся крымские татары, караимы, гагаузы, крымские греки и крымчаки.

Также девятого августа чествуют жертв атомной бомбардировки японского города Нагасаки.

Девятого августа 1945 года в 11:00 по местному времени американский бомбардировщик сбросил на город бомбу весом 4,5 тонн и мощностью 20 килотонн.

Бомба взорвалась на высоте между главными целями сталелитейными и оружейными производствами компании Мицубиси и ее же торпедным заводом.

Более 70 тысяч человек погибли сразу. Еще около 35 тысяч умерли в первые же дни от ранений и смертельных доз облучения. Большое количество людей годами умирало от болезней, вызванных радиацией.

По церковному календарю сегодня День памяти святого апостола Матфея.

Матфей был одним из младших учеников Иисуса Христа. После предательства Иуды Искариота, занял его место среди 12-ти апостолов.

Проповедовал во многих землях, немало людей обратил в христианство. Имел дар исцеления и чудотворения.

По преданию, Матфея схватили язычники. Сперва они избили его камнями, а затем отрубили ему голову.

Именины девятого августа празднуют Матвей, Макар, Яков, Ирина, Маргарита.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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