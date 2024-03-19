840 российских военных погибли за сутки

Трамп не смог обеспечить залог в $454 млн для апелляции по делу о мошенничестве

Бывший президент США Дональд Трамп не смог обеспечить залог в 454 миллиона долларов для апелляции по делу о мошенничестве в Нью-Йорке, поскольку ни одна страховая компания не согласилась гарантировать такую большую сумму.