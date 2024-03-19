840 российских военных погибли за сутки

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
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Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
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Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  129576 просмотра

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Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  190718 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

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Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  190395 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  187518 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  170566 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  117811 просмотра

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14 марта 2024, 15:55  •  129624 просмотра

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13 марта 2024, 09:59  •  362835 просмотра

840 российских военных погибли за сутки

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 840 человек личного состава.

Война •   •  17046 просмотра
840 российских военных погибли за сутки

За сутки рф нанесла 348 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области

россияне совершили 348 обстрелов 14 населенных пунктов Запорожской области, включая ракетные удары, обстрелы из РСЗО и БПЛА, что привело к повреждению жилых домов и инфраструктуры, но обошлось без жертв среди мирного населения.

Война •   •  17656 просмотра
За сутки рф нанесла 348 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области

За сутки рф нанесла 7 ракетных ударов, 70 авиационных атак, 110 залповых обстрелов

За минувшие сутки рф нанесла 7 ракетных ударов, 70 авиаударов и 110 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.

Война •   •  18064 просмотра
За сутки рф нанесла 7 ракетных ударов, 70 авиационных атак, 110 залповых обстрелов

Вражеский обстрел в Николаевской области, жертв среди мирного населения нет

В Николаевской области произошел вражеский артиллерийский обстрел. К счастью, не зафиксировано никаких пострадавших среди гражданского населения.

Война •   •  19333 просмотра
Вражеский обстрел в Николаевской области, жертв среди мирного населения нет

МИД призывает продолжить системное давление на рф, чтобы прекратить российские зверства и террор в Украине

Совет ООН по правам человека обсудит доклад, содержащий шокирующие доказательства российских военных преступлений в Украине, включая пытки, убийства, изнасилования, незаконные задержания, принудительные депортации и нападения на культурные объекты.

Война •   •  24081 просмотра
МИД призывает продолжить системное давление на рф, чтобы прекратить российские зверства и террор в Украине

Amazon, Microsoft и Google запретят использование облачных сервисов в рф с 20 марта

Крупнейшие облачные провайдеры Amazon, Microsoft и Google прекратят доступ к своим облачным сервисам для российских пользователей с 20 марта 2024 года в связи с санкциями ЕС против РФ.

Экономика •   •  28641 просмотра
Amazon, Microsoft и Google запретят использование облачных сервисов в рф с 20 марта

19 марта: День клиента, начало Международной недели вежливости на дорогах

19 марта во многих странах отмечают День клиента, чтобы выразить благодарность покупателям и привлечь потенциальных потребителей с помощью акций, скидок и развлечений.

УНН Lite •   •  20235 просмотра
19 марта: День клиента, начало Международной недели вежливости на дорогах

Шведские врачи пытаются спасти конечности раненым украинским солдатам

Врачи Швеции прилагают усилия, чтобы спасти и восстановить функции конечностей украинских солдат, раненых в войне с рф, с помощью сложных процедур в больнице Каролинского университета в Стокгольме.

Война •   •  22901 просмотра
Шведские врачи пытаются спасти конечности раненым украинским солдатам

СБУ задержала 8 организаторов схем уклонения от военной службы

Служба безопасности Украины задержала 8 организаторов мошеннических схем, которые помогали военнообязанным избегать службы.

Криминал и ЧП •   •  20806 просмотра
СБУ задержала 8 организаторов схем уклонения от военной службы

Трамп не смог обеспечить залог в $454 млн для апелляции по делу о мошенничестве

Бывший президент США Дональд Трамп не смог обеспечить залог в 454 миллиона долларов для апелляции по делу о мошенничестве в Нью-Йорке, поскольку ни одна страховая компания не согласилась гарантировать такую большую сумму.

политика •   •  25029 просмотра
Трамп не смог обеспечить залог в $454 млн для апелляции по делу о мошенничестве