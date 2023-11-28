50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу

В первые месяцы войны в жизни многих людей случались моменты, которые запоминаются на всю жизнь. И даже сейчас воспоминания о них шокируют. Разве можно забыть, когда тебе предлагают "продавать" детей. А самое такое "коммерческое предложение" сделали тогдашнему начальнику Львовской таможни Даниилу Меньшикову. О том, кто хотел без проблем вывозить детей за границу, и чем завершилась эта шокирующая история он рассказал в эксклюзивном комментариии УНН.

Детали

По словам Меньшикова, с таким предложением к нему обратился один фонд, а сумма предлагалась, чтобы таможенники и пограничники не препятствовали этой "деятельности".

Связался со мной один из, скажем так, гуманитарных благотворительных фондов. И это был их "бизнес", они вывозили с оккупированных территорий детей. Конечно без родителей, под видом усыновления, еще куда-то. Я не знаю, как была эта процедура урегулирована. Но для того, чтобы таможенники и пограничники не задавали лишних вопросов, 50 тысяч долларов за ребенка предлагали. Было предложение такое "коммерческое". И это был не единичный случай, там была большая программа вывоза детей за границу. Силовые структуры были в курсе, я их предупредил. Чем история закончилась - не знаю - рассказал Даниил Меньшиков.

Еще одна ситуация, которая так же неприятно поразила Даниила Меньшикова, это уклонисты, которые пытались сбежать за границу в женской одежде. Вспоминает, что даже смотреть на них не хотелось.

"Те, кто пытались выехать по поддельным документам или как-то пересечь границу вне пунктов пропуска - немножко другое дело. Был обмен оперативной информацией между различными службами, шла четкая отработка. А вот те хитрецы... Вот стоит такой человек в платье или юбке, в парике. Стоит он, а стыдно почему-то мне. Даже вспоминать таких персонажей неприятно", - говорит Меньшиков. В то же время, по его словам, были в те месяцы на таможне и приятные моменты, которые вспоминаются с улыбкой на лице.

"У нас за то время на ПП родилось семь младенцев. Когда произошли первые роды, мне позвонили, доложили и сказали, что праздник был абсолютно для всех, кто в тот момент был на пункте пропуска. Я как-то сначала не поверил. А потом как-то приезжаю на другой пункт пропуска и сам попадаю на роды. Родился ребенок! Улыбающаяся мама, улыбающийся отец, который уже в военной форме провожал любимую за границу. И все вокруг тоже улыбаются", - вспоминает Меньшиков.