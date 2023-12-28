5 млн грн на создание надлежащих условий для выздоровления - сеть мультимаркетов "Аврора" совместно с клиентами поддержала деток из ожогового отделения центра "Незламні"

Война продолжается, и ежедневно от вражеских действий страдают взрослые и дети со всех уголков Украины. Особенно острой является проблема ожоговых отделений - они перегружены, нуждаются в новом оборудовании и реконструкции помещений.

Именно поэтому сеть мультимаркетов "Аврора" реализовала благотворительную инициативу под названием "Країна рідних сердець". Ее основной целью стала помощь детям, которые лечатся в ожоговом отделении центра "Незламні". Это отделение нуждается в ремонте, ведь оно не имеет надлежащих условий для лечения детей с тяжелыми ожогами. Поэтому такие пациенты вынуждены лечиться за границей, вдали от близких.

В рамках этой акции клиенты мультимаркетов в разных городах и городках Украины покупали символические наклейки с героями Джойками и словами поддержки по цене всего 2 грн (за каждые 80 грн в чеке или покупку товаров партнеров). Также наклейки можно было приобрести по обычной цене - 10 грн.

С каждой наклейки за 2 грн - 1 гривна перечислялась на восстановление детского ожогового отделения центра "Незламні". С наклеек за 10 грн на благотворительность уходило 9 грн.

Акция длилась в течение почти трех месяцев, и за это время клиентам сети удалось собрать 2 182 379 грн. "Аврора" также присоединилась к сбору, добавив к собранной сумме еще 2 817 621 грн. В целом ожоговый центр получил ровно 5 млн грн, которые были так нужны для ремонта.

Также клиенты подписывали наклейки и клеили их на сердца-постеры, которые были в каждом магазине. Из этих постеров "Аврора" сделала одно большое сердце, которое передано в детское ожоговое отделение, чтобы поддержать маленьких пациентов.

Сегодня любимые бренды должны не только удовлетворять своих потребителей, но и поддерживать общество, на деле подтверждать те ценности, которые они транслируют. Благотворительные инициативы "Авроры" доказывают это на практике и являются примером для других. И главное - помогают объединять людей вокруг добрых дел.