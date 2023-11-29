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41-rabochego-spasli-iz-obvalivshegosya-tonnelya-v-indii-posle-17-dnevnoi-operatsii

41 рабочего спасли из обвалившегося тоннеля в Индии после 17-дневной операции

Киев  •  УНН

29 ноябрь 2023, 08:34  •  14834 просмотра

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41 рабочий, которые 17 дней находились в заваленном туннеле в Уттаракханде, Индия, были спасены; премьер-министр Моди похвалил эту операцию как проявление человечности и командной работы

На севере Индии удалось спасти 41 рабочего, которые оказались под обломками дорожного тоннеля в штате Уттаракханд в Гималаях. Спасательная операция длилась 17 дней, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что 41 рабочего вытащили через эвакуационную трубу во вторник вечером после того, как последний участок щебня был вручную пробурен командой специалистов.

Первого рабочего вывели вечером, около 20 часов по местному времени, во вторник. У входа в тоннель дежурили кареты скорой помощи и вертолеты, чтобы доставить рабочих в больницу, расположенную неподалеку.

Премьер-министр страны Нарендра Моди назвал операцию "удивительным примером человечности и командной работы".

Успех спасательной операции наших братьев-рабочих в Уттаркаше вызвал у всех эмоции. Я хочу сказать тем, кто оказался в туннеле, что ваше мужество и терпение вдохновляют всех

- написал Моди в соцсети X.

Напомним

12 ноября на севере Индии часть строящегося тоннеля обрушилась после оползня. Усилия по спасению 40 рабочих, оказавшихся внутри тоннеля, были расширены и включали бурение с вершины горы.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Мира
41 робітника врятували з обваленого тунелю в Індії після 17-денної операції
41 workers rescued from collapsed tunnel in India after 17-day operation
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41 рабочего спасли из обвалившегося тоннеля в Индии после 17-дневной операции

41 рабочий, которые 17 дней находились в заваленном туннеле в Уттаракханде, Индия, были спасены; премьер-министр Моди похвалил эту операцию как проявление человечности и командной работы.

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